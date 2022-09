Mehr als 1.350 Festnahmen bei Protesten in Russland

Protest-Teilnehmern drohen bis zu 15 Jahre Haft

Auch in Tomsk und Irkutsk in Sibirien, in Jekaterinburg am Ural und an anderen Orten gingen demnach vereinzelt Menschen auf die Straße. Insgesamt sind es die größten Proteste in Russland seit den Demonstrationen, die es Ende Februar nach Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine gegeben hatte.

Während im Internet Protestaufrufe die Runde machten, warnte die Moskauer Staatsanwaltschaft, auf die Teilnahme an solchen Aktionen stünden bis zu 15 Jahre Gefängnis. Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor erklärte, der Zugang zu Webseiten von Medien, die Falschinformationen über die Mobilmachung verbreiteten, werde gesperrt. Unklar blieb, was damit genau gemeint war.