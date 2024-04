Solarstrom: Hohe Hürden für Mieter und Vermieter

Die Tage werden länger, die Sonne scheint wieder mehr. Für Besitzer von Photovoltaikanlagen bringt jede Stunde Sonnenschein eine Ersparnis bei der Stromrechnung. Doch wer als Mieter zum Beispiel mit einer Mini-Solaranlage auf dem Balkon Strom sparen will, steht oft vor vielen Hürden. Und eine Solaranlage auf dem Dach ist in Häusern mit mehreren Wohnungseigentümern oft auch schwer umzusetzen. Woran hakt es? Wie können Mieter und Eigentümer in Mehrfamilienhäusern an günstigen Solarstrom kommen?

Balkonkraftwerk: Vermieter kann noch nein sagen

Alexander Naumann will die Energiewende vorantreiben. Für seine Dachwohnung im vierten Stock eines Mietshauses in München möchte er Sonnenstrom am Balkon produzieren. Über ein Jahr hat er für sein geplantes Balkonkraftwerk gekämpft und nicht lockergelassen. Am Anfang ging es um die Technologie, die noch nicht verfügbar war. "Dann hat der Vermieter erst mal nein gesagt, als ich gefragt habe, ob ich so etwas installieren dürfte", berichtet Naumann. Doch schließlich stimmte der Vermieter dann doch zu.

Eigentlich sollte Naumann bereits einen Rechtsanspruch auf sein Balkonkraftwerk haben. Das heißt, der Vermieter dürfte nicht ablehnen. So will es ein Gesetzesentwurf für Mietrecht aus dem vergangenen Jahr. Doch die Bundesregierung streitet weiter über Details, ein Beschluss ist noch nicht in Sicht.

Anmeldung soll einfacher werden

Naumann hat sich für zwei etwas teurere, flexible Leichtmodule mit je 200 Watt entschieden. Diese werden einfach mit Klettbändern fixiert. Der französische Balkon seiner Mietwohnung ist ein idealer Standort dafür: direkt nach Süden ausgerichtet und keine Verschattung. Im bestellten Set mit dabei ist ein Wechselrichter, das Herz der Anlage. Er wandelt den Sonnenstrom in Strom für die Steckdose. "Wir haben ein Flachbandkabel hier unter der Balkontür durchverlegt und jetzt wird es zusammen mit dem Wechselrichter verbunden und dann in die Steckdose eingesteckt", erläutert Michael Steigemann vom Verein Solar2030, der ehrenamtlich unterstützt.

Jetzt steht noch die Anmeldung der Anlage bei der Bundesnetzagentur und beim örtlichen Netzbetreiber an. Auch das soll einfacher werden mit neuen Regeln im sogenannten "Solarpaket 1". Doch auch hier streiten die Ampelparteien noch. Ein Inkrafttreten ist nicht in Sicht.

Wann lohnt sich die Investition?

530 Euro hat Naumann für sein Balkonkraftwerk ausgegeben. Ab jetzt spart er bei den Stromkosten. Denn der Sonnenstrom speist unmittelbar die Geräte im Haushalt. Was dort nicht direkt verbraucht wird, geht ohne Vergütung in das öffentliche Netz. Naumann hat also nur dann finanziell etwas davon, wenn er seinen Strom auch tatsächlich selbst verbraucht. "Hoffentlich kann ich das zu einem guten Teil, sodass ich vielleicht nach fünf bis acht Jahren die Investition wieder drin habe", sagt der Balkonkraftwerk-Betreiber.

Je nach Platz kann ein Balkonkraftwerk auch größer sein und wird damit noch rentabler. Ein Beispiel: Zwei Module mit zusammen 840 Watt Leistung kosten in der Anschaffung etwa 500 Euro. Ein Einpersonenhaushalt kann bei einem angenommenen Preis von 35 Cent pro Kilowattstunde rund 100 Euro Stromkosten im Jahr sparen. So amortisiert sich die Anlage nach etwa fünf Jahren. Oft gibt es eine regionale Förderung, dann rechnet es sich noch schneller. Da die Module etwa 30 Jahre halten sollen, lässt sich lange Strom sparen.

Mit dem "Solarpaket 1" soll für Balkonkraftwerke die maximale Einspeiseleistung von 600 auf 800 Watt hochgesetzt werden, um mehr Ausbeute zu haben. Doch auch darauf müssen Mieter noch warten. Aber es gibt einen kleinen Trick, wie Michael Steigemann vom Verein Solar2030 erläutert: "Aktuell kann man sich schon Wechselrichter, die auf die 800 Watt gehen, kaufen und kann die dann entsprechend drosseln, so dass man sie jetzt schon nutzen kann und dann nicht umbauen muss."