Flüge nach Tel Aviv eingestellt – Ryanair in Memmingen gelandet

Wegen der angespannten Sicherheitslage in Israel streicht Ryanair vorerst alle Flugverbindungen zwischen Memmingen und Tel Aviv. Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr landete noch eine letzte Maschine aus Israel am Allgäu Airport. Einzelne Verbindungen nach Tel Aviv hatte die Fluggesellschaft bereits zuvor gestrichen. Am Abend gab dann auch Ryanair bekannt, mindestens bis Mittwoch (11.10.23) nicht mehr nach Tel Aviv zu fliegen. Die Lufthansa, Air France, die US-Fluglinien United, Delta und American Airlines und weitere Fluggesellschaften hatten ihre Flüge bereits am Wochenende eingestellt.

140 Passagiere aus Israel am Flughafen Memmingen

Mit der Ryanair-Maschine vom Montag kamen etwa 140 Passagiere in Memmingen an. Einige der Fluggäste berichteten dem BR nach ihrer Rückkehr aus Israel von der angespannten Stimmung und Raketenalarm am Flughafen "Ben Gurion" in Tel Aviv kurz vor dem Abflug. Man habe die Geräusche der Raketenabwehrsysteme gehört, die Passagiere mussten sich geschützten Bereichen des Flughafens in Sicherheit bringen, erzählten Reisende bei ihrer Ankunft. Dann sei man schnell zu den Flugzeugen geschickt worden. "Wir haben noch ein bisschen gebetet und gezittert", bis wir den israelischen Luftraum verlassen haben, erinnert sich ein Passagier.