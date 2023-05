Flughafen Nürnberg: Passagierzahlen fast verdreifacht

Die Zahl der Passagiere am Nürnberger Flughafen hat sich im vergangenen Jahr fast verdreifacht. Knapp 3,3 Millionen Fluggäste zählte der Albrecht Dürer Airport im Jahr 2022, sagte Geschäftsführer Michael Hupe heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz. Damit habe man rund 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus aus dem Jahr 2019 erreicht. Dazu habe vor allem der Touristikverkehr beigetragen, der in den Sommermonaten in Fahrt gekommen sei. Eingebrochen sei jedoch der innerdeutsche Verkehr. Immer mehr Geschäftsreisende würden auf die Bahn umsteigen.

Prognosen gehen weiter nach oben

Für das laufende Jahr erwartet Hupe eine weitere Verbesserung. Er rechnet damit, dass heuer rund 3,9 Millionen Passagiere den Flughafen Nürnberg nutzen werden. Der Konzernumsatz lag bei 81,5 Millionen Euro. Dabei fuhr der Flughafen im vergangenen Jahr ein Minus von 12,6 Millionen Euro ein. Hupe sagte, dass der Airport seine Betriebskosten vollständig selbst decke, jedoch nicht die Kosten für die Investitionen.

Billig-Airlines entwickeln sich gut

Insgesamt fliegen mehr als 20 Fluggesellschaften den Albrecht Dürer Airport regelmäßig an. Sie bedienen 65 Flugziele vorwiegend in touristisch interessanten Regionen rund um das Mittelmeer. Aber auch Flüge von zugewanderten Menschen aus der Region, die ihre Heimat besuchen wollen oder Besuch von dort empfangen, werden zunehmend wichtig, sagte Hupe. Besonders gut hätte sich in Nürnberg das Low-Cost-Segment entwickelt. Allein die Fluggesellschaft Ryanair verzeichnete im Jahr 2022 mehr als eine Million Fluggäste.

Größere Flugzeuge

Im vergangenen Jahr starteten und landeten in Nürnberg mehr als 48.000 Flugzeuge. Dabei geht der Trend zu größeren und moderneren Maschinen, die auch leiser und effizienter sind. Daher sei auch bei steigenden Passagierzahlen nicht mit entsprechend mehr Starts und Landungen zu rechnen, sagte Hupe.