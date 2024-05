Erstmals in Deutschland: Recycling für gebrauchte Hotelseifen

Egal ob auf Geschäftsreise oder im Urlaub: zur Hotelausstattung gehört in der Regel Seife. Aus hygienischen Gründen einzeln verpackt liegt sie am Waschbecken. Und so klein die Seifenstückchen auch sind: aufgebraucht wird die Seife in aller Regel nicht. Bisher blieb den Hotelbetreibern kaum etwas anderes, als die Seifenreste in den Müll zu werfen. Dank einer neuen Initiative können die Seifenreste nun auch recycelt werden – und zwar in der Lebenshilfe Nürnberg.

Hotelseifen-Recycling erstmals in Deutschland

In der Schweiz gibt es das Hotelseifen-Recycling bereits seit rund zehn Jahren. Nun hat die gemeinnützige Organisation SapoCycle in Nürnberg einen ersten Standort in Deutschland: und zwar durch eine Kooperation mit der Lebenshilfe. Hier werden die Seifenreste aus Hotels in ganz Deutschland angeliefert, um sie zu recyceln. 29 Hotelpartner nehmen bislang teil, sagt Bernise Rivière von SapoCycle. Seit dem Start vor vier Monaten sind rund 500 Kilogramm Seife angeliefert worden, die sonst im Müll gelandet wären.

Blick in die Seifenwerkstatt: Aus alt mach neu

Das Recycling der Hotelseifen ist denkbar einfach: in der Seifenwerkstatt der Nürnberger Lebenshilfe liegen die Seifenstücke in einer Box. Um Verunreinigungen wie Haare zu entfernen, ziehen die Beschäftigten die Seifenstücke mehrfach über einen Hobel. Anschließend werden auch die Kanten gereinigt. Unter einer Lupe werden die Seifenstücke nun nochmal auf mögliche Verunreinigungen kontrolliert, ehe sie zu feinem Seifenmehl vermahlen werden, erklärt Seifenmeisterin Christina Meier. Das Seifenmehl wird anschließend mit Wasser vermengt, gepresst und in Blöcke geschnitten – auch alt mach neu – die Seifen sind fertig.

Seifenspende für einen wohltätigen Zweck

So recycelt könnten die Seifen wieder in Hotels verwendet werden. Tatsächlich werden sie von SapoCycle und der Lebenshilfe aber für wohltätige Zwecke abgegeben. So wurden zuletzt etwa 300 Stück an die Nürnberger Stadtmission gespendet, sagt Bernise Rivière von SapoCycle. Auch die Tafel soll künftig mit den Recyclingseifen beliefert werden.

Viele Fliegen mit einer Klappe

Dass es gut für die Umwelt ist, Hotelseifen zu recyceln, liegt auf der Hand. Tatsächlich profitieren aber auch die Hotels, erklärt Bernise Rivière. Müll zu vermeiden, indem man die gebrauchten Seifen nicht wegwirft, sondern sammelt, sei kein Aufwand. Außerdem könnten die Hotels mit der Maßnahme ihr Umweltbewusstsein unterstreichen. Die Menschen mit Behinderung, die in der Lebenshilfe beim Recycling der Seifen helfen, bekämen eine sinnvolle Aufgabe im Sinne der Inklusion, sagt Rivière. Und Abnehmer wie die Stadtmission oder die Tafel freuen sich ebenfalls über die gespendeten Seifen.