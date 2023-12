Recycling-Beton: Eine nachhaltige Alternative?

Eine riesige Maschine bei einem Baustoffunternehmen in Kitzingen: Transportbänder, Trichter, Rutschen, Container, ein Fahrerhäuschen. In dieser sogenannten Brechanlage entsteht recycelter Beton. Dazu braucht es Bauschutt, meist Beton aus abgerissenen Gebäuden oder Brücken. Die Maschine zerkleinert die großen Betonstücke, die hinten in Kieselsteingröße wieder herauskommen.

Gegen Rohstoff-Knappheit: Recycling-Beton statt Kies

Der recycelte Bauschutt ersetzt in der Betonmischung nachher knapp die Hälfte des natürlichen Rohstoffs Kies – in Einzelfällen den gesamten Kiesanteil, so das Bayerische Bauministerium. Dazu kommen – wie bei herkömmlichem Beton – Zement, Sand, Wasser und bei Bedarf natürlicher Kies. So entsteht ein Rohstoff-Kreislauf.

Die Abkürzung für Recycling- oder ressourcenschonenden Beton ist R-Beton. Denn längst sind Rohstoffe nicht mehr endlos verfügbar. Vor Ort sind viele Kies-Vorkommen bereits abgebaut. Weltweit ist die Ressource Sand knapp geworden. Die vergangenen Jahre des Baubooms haben Unmengen an Sand und Kies aus Flüssen und dem Meer verschlungen.

Umweltstation Würzburg: erstes öffentliches Gebäude in Bayern aus R-Beton

Als die Umweltstation in Würzburg vor sechs Jahren neu gebaut werden musste, war deshalb sofort klar: Es braucht ressourcenschonende, nachhaltige Rohstoffe. Das runde Gebäude aus Beton und Holz hat schon Preise gewonnen für seine außergewöhnliche Architektur. Und: Es ist das erste öffentliche Gebäude in Bayern, bei dem R-Beton verwendet wurde.

"Uns gings darum – auch unabhängig vom CO2 – ein Zeichen zu setzen", sagt Wolfgang Kleiner. Er hat den Bau als Werkleiter der Stadtreiniger betreut. Vor vier Jahren wurde die Umweltstation im Neubau eröffnet. Von den 1.380 Tonnen Beton, die hier verbaut sind, sind rund 80 Prozent Recycling-Beton. Viel davon stammt von einer Autobahnbrücke an der A3 bei Helmstadt im Landkreis Würzburg. "Darin stecken ja bereits Sand, Kies und Zement – die Rohstoffe sparen wir uns zum Teil. Außerdem schaffen wir so kurze Transportwege", so Kleiner.