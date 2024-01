Recycling: Letzte Region in Franken bekommt "Gelbe Tonne"

In Stadt und Landkreis Hof werden diese Woche zum ersten Mal die Gelben Tonnen geleert. Als letzte Region in Franken hat Hof zum 1. Januar 2024 das Abholsystem für Verpackungsmüll eingeführt.

Gelbe Tonne statt Sammelcontainer

Bisher mussten die Menschen in Stadt und Landkreis Hof selbst ihre leeren Joghurtbecher, Milchkartons, Konservendosen oder Blisterverpackungen zu Sammelcontainern in ihren Wohnvierteln oder den Wertstoffhöfen bringen. Durch die neuen Gelben Tonnen erhöhen sich die Müllgebühren aber nicht – denn die Entsorgung des Verpackungsmülls wird über die Händler bereits in den Verkauf der jeweiligen Produkte miteinkalkuliert.

Bundesweit wurden die Gelben Säcke beziehungsweise Gelben Tonnen bereits in den 1990er-Jahren eingeführt und haben sich fast überall durchgesetzt. Ähnlich wie bisher in Hof gibt es nur noch in einigen südbayerischen Städten und Landkreise wie etwa Passau, Cham oder Traunstein dieses Abholsystem noch nicht. Dort muss die Bevölkerung die Verpackungen weiterhin für das Recycling zu größeren Sammelcontainern bringen, so ein Sprecher des Verwertungsunternehmens "Der Grüne Punkt" auf Anfrage von BR24. Die Landeshauptstadt München startet in ausgewählten Stadtvierteln einen Pilotversuch mit Gelben Säcken und Tonnen im Februar.

Manche Teile müssen trotzdem zum Wertstoffhof

In der Region Hof wurden in den vergangenen Wochen rund 40.000 Gelbe Tonnen an die Haushalte verteilt, die ab dieser Woche im 14-Tage-Rhythmus geleert werden. Sie sind nur für Verpackungsmüll aus Kunststoff und Metall gedacht, erinnert Herbert Pachsteffl vom Abfallzweckverband Hof auf Anfrage von BR24.

Andere Plastikteile, wie etwa alte Kunststoffschüsseln, müssen weiterhin zum Wertstoffhof gebracht werden. Für Glas gibt es weiterhin Sammelcontainer. Laut einer Studie des Ökoinstituts wurden 2020 etwa 63 Prozent der Verpackungen im Wertstoffkreislauf wiederverwertet, rund 37 Prozent landeten in der Müllverbrennung.