Postbank-Filialschließungen: Protestaktion in Fürth

In Fürth findet heute eine von drei bundesweiten Betriebsversammlungen der Postbank Filialvertrieb AG statt. In der Stadthalle werden laut Tina Scholze von Verdi Bayern 150 bis 200 Beschäftigte aus Ober-, Unter- und Mittelfranken, der Oberpfalz sowie Teilen von Niederbayern erwartet. Daher seien die Filialen dort am Dienstag geschlossen.

Zur Mittagspause ist zudem eine Protestaktion vor der Stadthalle in Fürth geplant. Auch Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz kommt aus diesem Anlass nach Fürth. Der Grund für die Protestaktion ist die mögliche Schließung von bundesweit bis zu 250 Postbankfilialen.

Verdi fordert Verlängerung des tariflichen Kündigungsschutzes

Der Mutterkonzern Deutsche Bank hatte Ende Oktober die Schließung von Filialen angekündigt. Um welche es sich dabei handelt, ist nicht bekannt. "Es ist genau diese Unsicherheit, die den Kolleginnen und Kollegen zu schaffen macht", sagt Tina Scholze. Die Gewerkschaft fordert zusammen mit dem Gesamtbetriebsrat beschäftigungssichernde Maßnahmen sowie eine vorzeitige Verlängerung des tariflichen Kündigungsschutzes, der Ende Januar nächsten Jahres ausläuft. Nur so könne auf Augenhöhe über die Pläne der Bank verhandelt werden, betont Scholze.

Rund 700 Beschäftigte in Bayern vor Ungewissheit

Bereits in den vergangenen Wochen fanden bundesweit Protestaktionen mit mehreren tausend Beschäftigten der Postbank-Filialen statt. In Bayern gab es bereits eine Aktion im Zuge einer Betriebsversammlung in München am 9. November auf dem Stachus. Insgesamt arbeiten in Bayern nach Gewerkschaftsangaben etwa 700 Männer und Frauen in Filialen der Postbank.