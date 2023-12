Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Wirtschaft > Playmobil macht erstmals Verlust

Playmobil macht erstmals Verlust

Fast 50 Jahre gibt es Playmobil bereits, in vielen Kinderzimmern sind die kleinen Figuren zuhause. Nun fuhr die Firma erstmals in ihrer Geschichte einen Verlust ein. Der Firmenchef nannte die Gründe - und erklärte, was anders gemacht werden soll.