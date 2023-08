München und Aschaffenburg senken Strompreise

Nach den Erdgaspreisen senken die Stadtwerke München zum 1. November auch die Strompreise noch einmal - diesmal um rund 25 Prozent. Der "Münchner Musterhalt" mit einem Verbrauch von 2.500 Kilowattstunden im Jahr zahlt somit künftig 88,97 statt 118,82 Euro im Monat. Auch für das Laden von E-Fahrzeugen werden die Preise reduziert. Der "M-Ladestrom Plus" zum Beispiel kostet ab 1. November 39 statt 44 Cent pro Kilowattstunde.

Auch die Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG) wird die Preise für Strom und Erdgas senken - schon zum 1. Oktober. Einer AVG-Sprecherin zufolge sparen Stromkunden durchschnittlich zehn Prozent und die Erdgaspreise werden durchschnittlich um 25 Prozent gesenkt.

AVG: Energiepreise seit 2022 wieder deutlich gesunken

Damit liegen die Preise für fast alle Kundinnen und Kunden laut AVG wesentlich unter den gesetzlichen Preisbremsen. Die Menschen werden Anfang September in persönlichen Anschreiben über die Preissenkungen bei den Strom- und Gastarifen informiert. Die monatlichen Gas- und Strom-Abschläge werden dann automatisch entsprechend reduziert.

Wie die AVG mitteilt, sind die Strom- und Gaspreise an den Energiemärkten seit den Höchstständen in 2022 wieder deutlich gesunken und an den Börsen ist eine relative Normalisierung eingetreten. Trotz des Rückgangs liegen die Einkaufspreise an den Börsen laut AVG immer noch deutlich über dem Vorkrisen-Niveau. Laut AVG bleibt Energiesparen weiterhin wichtig und so möchten die Stadtwerke die Kundinnen und Kunden weiterhin zum Energiesparen anregen. Sie bieten auch Unterstützung an.