Nürnberger "The Q" in Gefahr: Immobilienentwickler insolvent?

Der Immobilienprojektentwickler Gerchgroup soll insolvent sein. Gerch ist verantwortlich für die Projektentwicklung des Quelle-Areals an der Stadtgrenze zwischen Nürnberg und Fürth. Laut einer Meldung der Wirtschaftswoche am Mittwoch habe das Unternehmen beim Amtsgericht Düsseldorf für mehrere Holdinggesellschaften Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht habe dem Antrag stattgegeben. Die Hintergründe des Insolvenzantrags sind noch offen.

Stadt Nürnberg hat Ämter auf Quelle-Areal geplant

Mit 250.000 Quadratmeter Fläche ist das Areal des früheren Versandhauses Quelle die größte leerstehende Immobilie in Deutschland nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof, so die Projektentwickler. Eigentlich sollte das Areal Abschnitt für Abschnitt wieder belebt werden. Erst am 11. Juli war Richtfest für den ersten Bauabschnitt gefeiert worden, der direkt an der Fürther Straße gelegen ist. Im Herbst 2024 sollte das neue Behördenzentrum der Stadt Nürnberg dort einziehen. Die Stadt wollte 42.000 Quadratmeter anmieten. Unter anderem sollte das Jugendamt, Sozialamt und eine Außenstelle des Einwohneramts im ehemaligen Quelle-Versandhaus unterkommen.

Außerdem sollte der Einzelhandel ins Erdgeschoss einziehen. Auch 1.100 Wohnungen sollten in den kommenden Jahren entstehen. 2028 sollte alles komplett umgebaut sein. In den Umbau des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes wollten die Düsseldorfer Projektentwickler 700 Millionen Euro investieren.

Bundesweit agierender Immobilienentwickler

Die Gerchgroup ist ein bundesweit agierender Projektentwickler und Spezialist für den Bau von Büroimmobilien und Quartiere in deutschen Großstädten. Die neun aktuellen Projektentwicklungen umfassen nach Angaben auf der Unternehmenshomepage ein Gesamtvolumen von rund vier Milliarden Euro.

Bau- und Immobilienmarkt in der Krise

Die Insolvenz der Gerch Group wäre ein weiterer herber Schlag für die Stadt Nürnberg im Bereich der Immobilienentwicklungen der Stadt, denn erst vor Kurzem hatte schon die Nürnberger Project Immobilien Gruppe Insolvenz angemeldet, die ebenfalls einige größere Bauvorhaben in der Frankenmetropole umsetzt. Die Bau- und Immobilienwirtschaft leidet unter gestiegenen Baupreisen in Kombination mit den stark gestiegenen Zinsen.