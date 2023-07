Ehemaligem Quelle-Areal in Nürnberg wird neues Leben eingehaucht

Abschnitt für Abschnitt soll das 250.000 Quadratmeter große Quelle-Areal wieder belebt werden. Bauleiter Klaus Everest kennt jeden Winkel des denkmalgeschützten Gebäudes und will es wieder aus dem "Dornröschenschlaf" wecken. Das Richtfest für den ersten Bauteil ist ein großer Meilenstein, freut sich der Bauleiter, der ganz persönlich an dem Gebäude hängt. "Hier habe ich meine Frau kennengelernt. Meiner Tochter will ich später alles zeigen. Ich will, dass das Gebäude wieder im alten Glanz erstrahlt", sagt Everest.

Neues Behördenzentrum zieht in ehemalige Quelle

Einst war Quelle Europas größtes Versandhaus, stand sinnbildlich für das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit. Dann kam die Pleite 2009. 5000 Beschäftigte verloren ihre Arbeit und das Gebäude stand jahrelang weitgehend leer. Nun wird zuerst der Abschnitt, der direkt an der Fürther Straße gelegen ist, neu belebt. Im Herbst 2024 soll das neue Behördenzentrum der Stadt Nürnberg hier einziehen. "Ein straffer Zeitplan", sagt der Bauleiter. Die Stadt mietet 42.000 Quadratmeter an. Unter anderem soll das Jugendamt, Sozialamt und eine Außenstelle des Einwohneramts im ehemaligen Quelle-Versandhaus unterkommen.