Neue Kostenschätzung: Stadt-Umland-Bahn 70 Prozent teurer

Dass die Stadt-Umland-Bahn, kurz StUB, teurer wird, darauf haben die Verantwortlichen im Planungszweckverband schon länger hingewiesen. Inflation, Baupreise, Lohnkosten, Umplanungen an der Trasse. Jetzt hängt das Preisschild dran: Die Investitions-Kosten für das Neubauprojekt werden aktuell auf rund 635 Millionen Euro veranschlagt, sagt Zweckverbands-Geschäftsleiterin Mandy Guttzeit. Dazu kommen Planungskosten von etwa 95 Millionen Euro. Macht zusammen 730 Millionen Euro. Die letzte Schätzung aus dem Jahr 2019 lag noch bei einer Investition von 428 Millionen Euro –372 Millionen Euro Investition und 56 Millionen Euro für die Planung.

Risikopuffer wird besser gefüllt

Trotzdem sind die Planer zufrieden. Sie hätten sogar mit noch höheren Mehrkosten gerechnet, sagen sie. Rund die Hälfte der Steigerung gehe auf Kosten der Inflation, erläutert Mandy Guttzeit. Außerdem wurde die Trasse umgeplant. Auch das geht ins Geld, konkret sind das rund 35 Millionen Euro. So soll beispielsweise der Frankenschnellweg (A73) auf Höhe des Erlanger Großparkplatzes künftig unterquert werden. Ursprünglich war hier eine billigere Brücke geplant. Außerdem haben die Planer den Risikopuffer von zehn auf 20 Prozent der Kosten erhöht. Das kostet zunächst, bewahrt später aber vor bösen Finanz-Überraschungen – hofft zumindest die StUB-Mannschaft.

Eine halbe Milliarde Fördergelder

In der Gesamtsicht übersteigt der Nutzen der neuen Straßenbahn die Kosten bei weitem. Das ist das Resultat der sogenannten Standardisierten Bewertung, die bei allen Verkehrsprojekten durchgeführt wird. Der Nutzen-Kosten-Indikator liegt mit 2,0 deutlich über dem geforderten Wert von 1,0. Das bedeutet: Das Projekt StUB bekommt Fördermittel. Geschäftsleiterin Guttzeit geht davon aus, dass mehr als eine halbe Milliarde Euro für die StUB in der Region ankommen werden. Das Geld liege bereit. Wenn die StUB nicht gebaut werde, gingen die Mittel dann an andere Projekt mit einem schlechtere Indikator.

Städte sehen Mehrkosten einigermaßen gelassen

Die Kostensteigerung bedeutet auch, dass die beteiligten Städte kräftiger zur Kasse gebeten werden. Im Fall der Stadt Erlangen sind das 82 Millionen Euro (zuvor 61 Millionen Euro), bei der Stadt Nürnberg steigt der Eigenanteil von 21 aus 27 Millionen Euro und bei Herzogenaurach von 16 aus 22 Millionen Euro. Weil es vom Bund mehr Fördergelder gibt, "werden unsere Haushalte durch die StUB weit weniger belastet, als wir noch zu Projektbeginn angenommen hatten", gibt sich Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) einigermaßen entspannt.