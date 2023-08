Insolventer Kronacher Schlachthof muss schließen

Der regionale Kronacher Schlachthof muss rund einen Monat nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens schließen. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Florian Wittmann am Donnerstag in einem Schreiben mit. Zwar hätten der Schlachtbetrieb und die Vermarktung für mehrere Wochen aufrechterhalten werden können, allerdings ließen die derzeitige Nachfrage und die momentane Kostenlast eine Fortführung des Betriebs in naher Zukunft nicht mehr zu.

30 Mitarbeitende von Schlachthof-Schließung betroffen

Von der Schließung betroffen sind nach Angaben des Schlachthofes 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laut Insolvenzverwalter Wittmann sei eine kostendeckende Betriebsförderung spätestens mit dem Wegfall der insolvenzspezifischen Sanierungsmittel des Schlachtbetriebes und der Zerlegung für die Eigenproduktion nicht mehr möglich. Die Energiekosten für Strom und Gas seien zu hoch.

Grundsätzlich könnten im Kronacher Betrieb maximal 300 Tiere am Tag geschlachtet werden. Zuletzt seien diese Kapazitäten in der Regel nicht einmal bis zur Hälfte ausgelastet gewesen, so der Insolvenzverwalter. Zudem habe es auch einen kurzfristigen Rückgang von Aufträgen durch Urlaub und Betriebsferien bei Kunden gegeben. Hinzu komme ein erheblicher Investitions- und Reparaturrückstand. Daraus ergebe sich das Risiko, dass der Schlachtbetrieb durch technische Defekte beeinflusst oder gänzlich behindert werden könne.

Schlachthof Kronach: Werksverkauf bereits geschlossen

Die notwendigen Investitionen in das Gebäude, die Technik und die veralteten Betriebsmittel seien für mögliche Investoren wirtschaftlich nicht darstellbar, heißt es weiter. Aufgrund dessen und der fehlenden Sanierungsperspektiven habe die Betriebsleitung in Abstimmung mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter beschlossen, dass heute voraussichtlich zum letzten Mal im Kronacher Schlachthof geschlachtet wird. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie Lieferanten und Metzger seien darüber im Vorfeld informiert worden. Auch der Werksverkauf ist ab sofort geschlossen, heißt es auf der Website der Schlachterei.