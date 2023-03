Handwerk zwischen "gold-grünem" Boden und Fachkräftemangel

Laut einer aktuellen Branchenumfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform will nur jeder zweite Handwerksbetrieb in naher Zukunft investieren. Die Krisen haben uns umzingelt, sagt Jörg Dittrich, der Präsident des Zentralverbandes des deutschen Handwerks, im Gespräch mit BR24. Die Energiepreise seien dabei nur eine Komponente. Denn berechtigterweise müssten die Beschäftigten mehr Geld bekommen, die Sozialversicherungsbeiträge und quasi alles würden steigen. Dies sei eine Situation, mit der ein gesunder Betrieb nur schwer umgehen könne. Vor allem, wenn die eigene Leistung dann vielleicht auch für die Kunden unbezahlbar werde.

Immer mehr Verbraucher verzichten auf Handwerker

Das macht sich derzeit schon bei den Betrieben bemerkbar. Viele Verbraucher überlegen mittlerweile noch genauer, ob sie sich einen Handwerker leisten oder nicht. Die Geschäftslage hat sich eingetrübt. Langfristig sind die Aussichten aber positiv, denn die Handwerker sind diejenigen, die die Energie- und Klimapolitik umsetzen, meint Wirtschaftsminister Robert Habeck und spricht nicht vom goldenen, sondern vom gold-grünen Boden. Das Handwerk werde in Zukunft Konjunkturmotor sein. Die große Transformation, die wir in vielen Bereichen erleben, sei zwingend darauf angewiesen, dass das Handwerk stark sei und genug Hände und Köpfe habe. Am Ende hänge es am Handwerk.

Studium statt Blaumann: Hunderttausende Handwerker fehlen

Man kann das aber auch anders auslegen und sagen, dass es genau da "hängt", im Sinne von: Es geht nicht voran. Und zwar, weil die Fachkräfte fehlen, um die Energiewende umzusetzen. Wände müssen gedämmt, Heizungen getauscht, Wärmepumpen eingebaut werden. Es fehlt an Händen im Handwerk, räumt auch Wirtschaftsminister Habeck ein. Bundesweit geht es dabei um mindestens 250.000 Fachkräfte. Tendenz steigend. Viele junge Leute wollen lieber studieren, als einen Blaumann anziehen.

Mehr Jugendliche für eine Ausbildung begeistern - das ist deshalb das Ziel von Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Zuallererst brauche man eine Berufsorientierung in allen Schulsystemen, vor allem auch in den Gymnasien. Berufliche und akademische Bildung müssten gleichwertig sein. Dies sei momentan nicht gegeben. Der deutsche Qualifikationsrahmen stelle den Bachelor auf eine Stufe mit dem Meister. Das müsse auch gesetzlich verankert werden, so Dittrich.

Habeck will bürokratische Hürden beseitigen

Außerdem fordert das Handwerk mehr Entlastungen bei Steuern und Abgaben und weniger Bürokratie. Zumindest hier gibt es positive Signale von Wirtschaftsminister Robert Habeck. So habe man im Bereich der erneuerbaren Energien eine Reihe von Hürden beseitigt. Das könne man ebenfalls für Gründungen machen oder für die Übernahme von Handwerksbetrieben, sagt Habeck. Man wolle themenspezifisch Dinge identifizieren, die man als Ballast nicht mehr brauche, die einmal eingeführt wurden, aber jetzt eher hinderlich seien. Daran werde man konsequent weiterarbeiten.

Um effizienter zu produzieren und um Kosten wie Fachkräfte einzusparen, werden viele Betriebe aber auch selbst aktiv und setzen immer stärker auf Digitalisierung. Immer mehr sind auf den Baustellen mit Smartphone und Tablet unterwegs, um Baufortschritte zu dokumentieren und Arbeitsschritte zu erleichtern.

Von der Politik fordert das Handwerk weiterhin bessere Rahmenbedingungen. Am Freitag treffen die Präsidenten der deutschen Wirtschaftsverbände am Rande der Messe Bundeskanzler Olaf Scholz zum Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft. Die rasant gestiegen Preise und weitere Entlastungen werden auch da ein großes Thema sein.