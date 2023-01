Vom Gesellen zum Schreinermeister: Titel mit vielen Vorteilen

Meisterausbildung soll kostenlos werden

Doch der Weg zum Meister ist teuer. Bereits die Ausbildung zum Gesellen bedeutet für einige Lehrlinge eine finanzielle Herausforderung: Im ersten Lehrjahr von insgesamt drei gibt es kein Gehalt. Viele Schüler müssen in dieser Zeit mit Unterstützung von der Familie rechnen. Die Kosten für den Meisterkurs belaufen sich auf etwa 10.000 Euro.

Bisher gibt es unterschiedliche, staatliche finanzielle Unterstützung, wie beispielsweise das Meister-Bafög. Jedoch soll die Weiterbildung zum Meister in Bayern kostenlos werden, kündigte Ministerpräsiden Markus Söder (CSU) bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion an. Damit soll vor allem der Wert der Meisterausbildung im Vergleich zu einem kostenlosen akademischen Studium angehoben werden. Der Freistaat wäre damit das erste Bundesland.

Meisterkurse 2023 ausgebucht

Trotz der noch hohen Kosten für die Meisterkurse, sind diese bei den Lehrlingen beliebt. "Bei der Meisterausbildung läuft es im Moment hervorragend, die Leute sind unglaublich willig", sagt Josef Sailer von der HWK Niederbayern-Oberpfalz. "Der Kurs, der jetzt begonnen hat, ist voll. Der Kurs im September auch und der Kurs im Mai 2024 ist auch schon zur Hälfte voll."

Mit ihrem Meisterprüfungsprojekt können die Lehrlinge nochmal ihr Können präsentieren: Sie kombinieren verschiedene Materialien, wie Holz, Glas, und Metall. Oft wird auch eine Beleuchtung integriert. Am Ende wird das Stück in einem eigens dafür angefertigten Raum präsentiert. Dieser besteht aus Wand, Decke, Boden, Fenster oder einer Tür. "Die angehenden Meister sind die besten in ihrem Gewerk", sagt Josef Sailer.

Die 18 Meisterstücke der diesjährigen Absolventen sind kreative Unikate mit einem Versicherungswert in Höhe von 262.000 Euro.