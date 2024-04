Grenzübergreifendes Stromprojekt soll Energiewende voranbringen

Wichtiges Infrastrukturvorhaben für EU-Klimaziele

Ende 2028 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die EU-Verwaltung wertet das bayerisch-tschechische Energieprojekt "Gabreta Smart Grids" als wichtiges Infrastrukturvorhaben für die energie- und klimapolitischen Ziele der Europäischen Union. "Gabreta" ist ein keltischer Begriff für das Grenzgebiet Bayerischer Wald und Böhmerwald.

Die EU fördert das Projekt mit etwa 100 Millionen Euro als so genanntes Vorhaben von gemeinsamem Interesse (Projects of Common Interest). Es sei also "ein Projekt im gemeinsamen Interesse aller Europäer, weil es die Stromversorgung zwischen den Ost- und Westteilen der Europäischen Union verbessern wird", sagte Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der EU-Kommission in München, dem BR. "Gabreta Smart Grids" helfe, in der Europäischen Union den gemeinsamen Energiemarkt zu vervollständigen, erneuerbare Energien voranzubringen und bis 2050 klimaneutral zu werden.