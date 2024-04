Jahrestag des Atomausstiegs: So geht es mit Isar II weiter

Um kurz vor Mitternacht war Schluss – um 23.52 Uhr wurde auf der Warte des Kernkraftwerks Isar II der rote Knopf gedrückt. Mit der Trennung vom Stromnetz und der Abschaltung des Reaktors wurde heute vor einem Jahr das Atomzeitalter in Bayern beendet. Zeitgleich wurden auch die Atomkraftwerke Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim II in Baden-Württemberg abgeschaltet.

Vorbereitungen zum Rückbau längst angelaufen

Seither ist am stillgelegten Atomkraftwerk und heute reinen Rückbaustandort im Landkreis Landshut viel passiert – Teile wurden dekontaminiert, die Brennelemente liegen nun in einem Lagerbecken und erste Pumpen wurden ausgebaut. Das teilte die Betreiberfirma Preussen Elektra auf Anfrage des BR mit.

Lesen sie auch: Ein Jahr Atomausstieg - Rückbau und Endlagersuche dauern an

Genehmigung durch Bayerisches Umweltministerium erteilt

Seit der Abschaltung habe das sich das Unternehmen intensiv auf den Rückbau von Isar II vorbereitet. Die dafür erforderliche Genehmigung durch das Bayerische Umweltministerium wurde Ende März erteilt. Für Kraftwerksleiter Carsten Müller der endgültige Startschuss: "Wir haben uns auf diesen Augenblick sehr intensiv vorbereitet und werden uns nun vollkommen dem Abbau beider Blöcke widmen.“

Demontage kann beginnen - Rückbau dauert ca. 15 Jahre

Am Jahrestag des Atomausstiegs soll nun vorgestellt werden, welche Schritte als Nächstes geplant sind. Als erstes Großprojekt beschreiben die Betreiber die anstehende Demontage von Teilen des Reaktordruckbehälters.

Rückbau von Isar 1 bereits zur Hälfte abgeschlossen

Der Rückbau der Anlage wird schätzungsweise 15 Jahre dauern und rund eine Milliarde Euro pro Kraftwerk kosten. Parallel befindet sich auch das 2011 abgeschaltete Kernkraftwerk Isar I im Rückbau. Nach Angaben von Preussen Elektra werden dort jährlich rund 2.500 Tonnen an Material abgebaut und entsorgt. Die Demontage sei etwa zur Hälfte abgeschlossen.

Frage der Atommüll-Endlagerung bleibt offen

Der Großteil an Metall- und Baustoffen wird nach Betreiberangaben dabei wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt. Ein Teil bleibt aber auch als Atommüll zurück. Ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll gibt es Deutschland nicht. Alleine die Suche und Festlegung auf einen Standort könnte sich bis 2068 hinziehen. Wie lange der hochradioaktive Müll also weiter in überirdischen Zwischenlagern bleiben wird, ist unklar.

Zwischenlager wird noch stehen, wenn beide AKW weg sind

Eines dieser Brennelemente-Zwischenlager ist auch auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerks Isar. Zumindest soviel gilt als sicher: es wird den Rückbau der Kraftwerksblöcke überdauern. Bis 2040 soll der Prozess abgeschlossen sein. Was dann mit dem Areal auf dem Gebiet der Gemeinden Essenbach und Niederaichbach bei Landshut passieren wird, ist noch offen.