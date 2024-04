Winter ohne Atomkraft gut überstanden – und Strom ist billiger

Stromhandelsbilanz ziemlich ausgeglichen

Dadurch verbesserte sich die Klimabilanz der deutschen Stromerzeugung im Jahresvergleich merklich – und das trotz des Ausstiegs aus der Kernkraft. Die Strommengen aus den drei Atomreaktoren, die bis April 2023 noch liefen, machten auch im vergangenen Jahr nur einen geringen Anteil der gesamten Produktion aus. Einen ebenfalls kleinen Anteil hat Deutschland 2023 importiert. Während der Wintermonate dagegen kehrte sich das um und es wurde etwas Strom exportiert.

💬 Mitdiskutieren lohnt sich: Die folgende Passage hat die Redaktion im Rahmen des BR24-Formats "Dein Argument" ergänzt. Hintergrund ist ein Kommentar des Users "Smike" zu den möglichen finanziellen Verlusten durch Stromimporte und -exporte Deutschlands.

In früheren Jahren hat Deutschland hingegen im Winter sehr viel Strom exportiert. Dieser Exportüberhang ist in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt verschwunden. Das ist unter anderem eine Folge des Atomkraft-Ausstiegs, aber auch des steigenden CO2-Preises, der deutsche Kohlekraftwerke unrentabler gemacht hat.

Im Sommer 2023 führte Deutschland mehr Strom ein als es exportierte. Unter dem Strich haben deutsche Stromkunden dadurch Geld gespart, weil Kraftwerke im Ausland billiger liefern konnten als fossile Kraftwerke in Deutschland. Sowohl die deutschen Stromimporte als auch die -exporte kamen 2023 überwiegend erneuerbaren Quellen. Nach Zahlen des Thinktanks Agora Energiewende [externer Link] stammten 49 Prozent des im vergangenen Jahr importierten Stroms aus erneuerbaren Energien, 24 Prozent aus Kernkraft. Beim aus Deutschland exportierten Strom stammten 57 Prozent aus erneuerbaren Quellen. 💬

Strom- und Gasverbrauch in Deutschland

Der Verbrauch von Strom und Gas in Deutschland ist unterdessen gesunken – zum Teil wegen Produktionsrückgängen in der Industrie, aber auch wegen erfolgreicher Einsparmaßnahmen in der Wirtschaft und den Haushalten. Gerade beim Energiesparen sei die Bilanz erfreulich, betont Marco Wünsch, Energieexperte bei der Prognos AG, die unter anderem auch regelmäßige Gutachten für die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) erstellt. Man hätte erwarten können, dass die Menschen nach einem Jahr die Lust am Energiesparen verlieren, meint er. Aber: "Das ist nicht so. Die Leute sparen weiter, die Haushalte sparen weiter, die Betriebe sparen weiter. Auch in Büros wird weiter Gas und Strom gespart. Das ist gut."

Milder Winter senkt den Energieverbrauch

Dazu kam Glück mit dem Wetter: Der Winter war wieder außerordentlich mild. Das hat in Deutschland zwar nicht allzu große Auswirkungen auf den Stromverbrauch, weil nur wenig mit Strom geheizt wird. Umso mehr aber auf den Gasverbrauch. Der gesunkene Erdgasverbrauch hat zusammen mit der Erdgas-Import- und Bevorratungspolitik der Bundesregierung dafür gesorgt, dass der Gaspreis gesunken ist. Das wirkt sich über die Produktionskosten von Erdgaskraftwerken auch direkt auf den Strompreis aus.

Strom und Gas kosten an der Börse inzwischen wieder so wenig wie 2021 vor der Energiekrise. Bei Neuverträgen ist diese Preissenkung inzwischen auch in den einzelnen Haushalten angekommen – und das trotz der Abschaltung der deutschen Atomkraftwerke.