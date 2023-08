Faktenfuchs: Fachkräftemangel lindern - nur mit Zuwanderung?

Einen flächendeckenden oder branchenübergreifenden Fachkräftemangel gibt es in Deutschland laut Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) nicht.

Wohl aber einen Fachkräfteengpass in einzelnen Branchen und Regionen. Tobias Maier, der sich beim BIBB mit langfristigen Projektionen des Arbeitsangebotes beschäftigt, sagt im Interview mit dem #Faktenfuchs: "Das sind etwa IT-Tätigkeiten oder pflegerische Tätigkeiten im Gesundheitsbereich, wo es für die Arbeitgeber einfach schwierig ist, Leute zu finden." Ähnlich sei das im Handwerk. Diese Entwicklung werde sich in Zukunft fortsetzen.

Und: Viele Firmen sehen sich schon jetzt vom Fachkräftemangel betroffen, wie das KfW-ifo-Fachkräftebarometer, eine Umfrage unter Unternehmen, im Juni 2023 zeigt. 42 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, ihre Geschäftstätigkeit werde durch den Fachkräftemangel behindert.

So viele Erwerbstätige wie nie in Deutschland

Dabei gibt es so viele Erwerbstätige in Deutschland wie noch nie, sagt die Volkswirtschaftlerin Manuela Barišić vom Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, das von der Deutschen Post Stiftung finanziert wird. "Wir haben knapp 46 Millionen Menschen, die in Beschäftigung sind, das ist ein historischer Höchststand." Maier vom BIBB sagt außerdem: "Wir sehen, dass das Angebot an entsprechend qualifizierten Personen auch kontinuierlich wächst. Aber es wächst sowohl in der Vergangenheit als auch in Zukunft nicht so stark wie die Nachfrage."

Ein Minus von sieben Millionen Personen auf dem Arbeitsmarkt bis 2035

Denn was auch einen historischen Höchststand erreicht hat: die Zahl der sogenannten "Engpassberufe". Sie liegt bei 200 von 1.200 untersuchten Berufsgattungen in Deutschland. Als Engpassberufe definiert die Bundesagentur für Arbeit Berufe, in denen nicht genügend Fachkräfte vorhanden sind, um die verfügbaren Stellen zu besetzen - also, in anderen Worten, Berufsgruppen, in denen sich ein Fachkräftemangel abzeichnet. Dazu gehören etwa Pflegeberufe, Berufe in der Kindererziehung, Berufe im Metallbau oder auch Berufe in der Softwareentwicklung.

Mehr dazu, wie die Bundesagentur für Arbeit Engpassberufe identifiziert, können Sie in diesem FAQ zum Fachkräftemangel nachlesen.

Die Situation wird sich in Zukunft weiter verschärfen: Bedingt durch demografische Prozesse werde es weitere Engpässe geben, sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): "Wenn jetzt die Babyboomer-Generation in Rente geht und die kleineren Generationen nachkommen aus der Schule, aus den Universitäten, dann wird der Arbeitsmarkt deutlich schrumpfen. Bis 2035 verzeichnen wir durch den Alterungseffekt ein Minus von sieben Millionen Personen, wenn es keinen Ausgleich gibt."

Wo in Bayern die meisten Arbeitskräfte fehlen werden, können Sie hier nachlesen.

Wie reagiert man auf den Fachkräftemangel?

Doch wie reagiert man darauf? Funktioniert ein Ausgleich der fehlenden Fachkräfte nur mit Zuwanderung? Oder reicht es, auf Arbeitslose zu setzen? Die vom #Faktenfuchs befragten Experten sagen einstimmig: Es muss eine Mischung aus vielen Maßnahmen sein. Laut Matthias Kleindienst, Sprecher der Bundesagentur für Arbeit, geht es darum, das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen, aus dem in der Folge dann Fachkräfte erwachsen können. Zu den Maßnahmen gehört unter anderem auch, dass Ältere länger und Frauen häufiger in Vollzeit arbeiten. Das würde den Arbeitsmarkt entlasten - aber nur bis zu einem gewissen Grad.

Maßnahme 1: Arbeitslose einsetzen

Eine Maßnahme, um den Fachkräftemangel auszugleichen, ist es, die Arbeitslosenquote zu senken und bisher erwerbslose Menschen in Arbeit zu bringen. Das Problem dabei: Von den qualifizierten Arbeitslosen haben laut Bundesagentur für Arbeit viele häufig keinen Engpassberuf. Hinzukommt: Ein Kostümbildner kann nicht einfach als Pfleger eingesetzt werden und die Bühnentechnikerin nicht als IT-Ingenieurin. Es kann zudem sein, dass sich die arbeitsuchende Person mit der richtigen Qualifikation nicht in der Region befindet, in der die entsprechende Stelle besetzt werden soll.

Außerdem gibt es regionale Unterschiede, was die Zahl der Arbeitslosen betrifft. Bayern hat im deutschlandweiten Vergleich die niedrigste Arbeitslosenquote: 3,2 Prozent. In vielen Regionen Bayerns seien es sogar circa zwei Prozent, sagt Kleindienst. "Das ist im Grunde Vollbeschäftigung."

Aus der Arbeitslosigkeit könnten bei einer niedrigen Arbeitslosenquote nicht mehr allzu viele Fachkräfte "geschöpft" werden, so Kleindienst.

Die "Stille Reserve" aktivieren

Neben erwerbslosen Personen gibt es auch die sogenannte "Stille Reserve", sie taucht in der Arbeitslosenstatistik nicht auf, stünde aber prinzipiell auch für Arbeit zur Verfügung. Die Schätzungen zur Größe der Stillen Reserve unterscheiden sich. Die jüngsten Schätzungen hat das IAB veröffentlicht: Danach umfasst die Stille Reserve 2023 knapp eine Million Personen. Das IAB unterscheidet zwischen der Stillen Reserve im engeren Sinne und der Stillen Reserve im weiteren Sinne.

Zur Stillen Reserve im engeren Sinne zählen laut IAB Personen, die nicht aktiv nach einer Arbeit suchen, aber bei besserer Arbeitsmarktlage oder geeigneteren persönlichen Umständen eine Arbeit aufnehmen würden.

Laut Statistischem Bundesamt gab mehr als ein Drittel der 25- bis 59-jährigen Frauen in der Stillen Reserve im Mikrozensus 2021 Betreuungspflichten als Grund dafür an, dass sie derzeit keine Arbeit aufnehmen können. "Hier liegt natürlich sehr, sehr großes Potenzial", sagt Manuela Barišić.

Zur Stillen Reserve im weiteren Sinne zählt das IAB Personen, die an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen, aber nicht erwerbstätig sind. Das sind etwa Maßnahmen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung, zur beruflichen Eingliederung oder Sprach- und Integrationskurse. Laut IAB-Schätzung ist der Großteil der Personen in der Stillen Reserve in dieser Gruppe zu verorten.

Maßnahme 2: (Teilzeitbeschäftigte) Frauen arbeiten mehr

Eine weitere Maßnahme, die Experten anführen: Die Frauenerwerbsquote erhöhen. Im Jahr 2022 waren 73,1 Prozent der Frauen zwischen 15 und 64 erwerbstätig. Zum Vergleich: Bei den Männern waren es 80,6 Prozent. Im europäischen Vergleich steht Deutschland damit gut da. Spitzenreiter in Europa sind laut dem Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) die Niederlande mit einer Frauenerwerbsquote von 78,1 Prozent.

Insbesondere Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft in Deutschland haben jedoch eine deutlich niedrigere Erwerbsquote - um bis zu 20 Prozentpunkte, je nach Altersgruppe. In einem Kurzbericht des IAB aus dem Jahr 2021 heißt es, höhere Erwerbsquoten wären gerade bei dieser Gruppe denkbar.

Viel Luft nach oben sei insgesamt bei der Frauenerwerbsquote allerdings nicht mehr, sagt der Arbeitswissenschaftler Olaf Struck von der Universität Bamberg: "Die Erwerbsquote von Frauen ist schon ziemlich ausgereizt." Man könne vielleicht 80 Prozent erreichen, also eine Quote, die etwa so hoch ist wie die Erwerbsquote bei Männern. Wichtiger sei aber ein anderer Punkt: "Sehr, sehr viele Frauen arbeiten nicht in Vollzeit. Und an den Stellschrauben der Ursachen kann man natürlich schon drehen", sagt Struck. Ähnlich wie bei den Frauen in der Stillen Reserve spielen auch hier Betreuungspflichten eine Rolle.

Viele Frauen in Deutschland arbeiten in Teilzeit

Laut dem Europäischen Statistikamt "Eurostat" arbeiteten im 1. Quartal 2023 48,7 Prozent der 15- bis 64-jährigen Frauen in Deutschland in Teilzeit. Das ist fast die Hälfte.

Aktuell ist es laut Enzo Weber vom IAB so: Berufliche Karrieren von Frauen knickten in der Kinderphase ab - und erholten sich danach oft nicht mehr. "Da lassen wir richtig viel Potenzial liegen", sagt Weber.

Helfen könnten zum Beispiel qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsangebote und berufliche Flexibilität für Eltern, sagt Manuela Barišić vom IZA. Sie hält das Potenzial bei Erhöhung des Arbeitszeitvolumens von Frauen für groß.

Maßnahme 3: Ältere arbeiten länger

Die Lebensarbeitszeit zu erhöhen, ist eine weitere Maßnahme, die Ökonomen diskutieren, um den Fachkräftemangel abzumildern. Heißt: Die Fachkräfte, die gerade noch auf dem Markt sind, arbeiten länger. In diesem Bereich hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits etwas getan: Der Anteil der Älteren, die arbeiten, ist in diesen Jahrzehnten stark gestiegen. 2002 waren laut Eurostat 22,2 Prozent der 60- bis 64-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwerbstätig, im Jahr 2022 waren es 63,2 Prozent. Ähnlich ist die Entwicklung bei der Altersgruppe 65 bis 69: 2002 arbeiteten 5,4 Prozent, zwanzig Jahre später waren 19,3 Prozent dieser Altersgruppe erwerbstätig.

Das durchschnittliche Renteneintrittsalter lag laut Deutscher Rentenversicherung 2022 bei 64,4 Jahren.