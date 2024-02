Nockherberg erstmals mit Kaniber - und einer mysteriösen Rolle

Viele bekannte Gesichter und zwischendurch auch mal ein paar ernste Töne: Damit ist beim traditionellen Singspiel und der Fastenrede auf dem Nockherberg in diesem Jahr zu rechnen. Schauspieler Thomas Unger hat inzwischen bereits Übung in seiner Rolle als bayerischer Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Stefan Murr schlüpft beinahe im Schlaf in den niederbayerischen Dialekt und die breitbeinige Figur des Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Schauspielerin Sina Reiß freut sich jetzt schon darauf, die Grünen-Politikerin Katharina Schulze wieder mit "380 Prozent Power" auf die Bühne zu bringen.

Neu im Kader ist Schauspielerin Judith Toth, sie mimt in diesem Jahr erstmals Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU). Und dann gibt es noch eine mysteriöse Rolle, über die selbst Darstellerin Natalie Hünig bei einem Pressetermin der Paulaner Brauerei partout nichts verraten will. Ob sie einen Mann oder eine Frau darstellen werde? Streng geheim!

Das Lachen darf auch mal "im Halse stecken bleiben"

Die Nachrichten haben im vergangenen Jahr oft ernste Themen beherrscht: Da gab es einen oft von Populismus begleiteten Landtagswahlkampf, erst jüngst zahlreiche Proteste von Bauern und des Mittelstands, die ihre Unzufriedenheit mit der Ampel-Politik bekundeten. Und nicht zuletzt Enthüllungen über ein antisemitisches Flugblatt, das in der Schultasche des noch minderjährigen Hubert Aiwanger gefunden wurde. Wie macht man über solche Themen Witze?

Inhaltlich dürfe er nichts verraten, sagt Aiwanger-Double Stefan Murr. Nur so viel: "Das wird nicht durchwegs lustig sein. Das finde ich sehr wichtig, gerade in unserer jetzigen Zeit, dass einem da auch mal das Lachen im Halse stecken bleibt." Und Schulze-Darstellerin Sina Reiß ergänzt: Humor und Satire könnten auch dabei helfen, "durch die schweren Zeiten" zu kommen.

Wer ist die streng geheime Rolle auf dem Nockherberg?

Geheimnisse sind auf dem Nockherberg nichts Neues, sie machen den Charme der Veranstaltung aus - besonders, weil auch die geladenen Politikerinnen und Politiker den Inhalt des Singspiels nicht kennen und man ihnen dann die Überraschung vom Gesichts ablesen kann, wenn sie ihre Doubles auf der Bühne sehen.

Auch in diesem Jahr wartet der Nockherberg mit einem großen Geheimnis auf: Welche Politikerin oder welchen Politiker Schauspielerin Natalie Hünig spielen wird, ist nicht zu erfahren. Wird es ein Mann oder eine Frau? "Ein Wesen", antwortet Hünig verschmitzt und lacht. Ein sehr wichtiges Wesen offenbar, denn sie lässt sich auch noch den mysteriösen Satz entlocken: "Ich bin ein Faktotum, ich halte den Laden zusammen, ohne mich läuft da nichts, und ich darf in verschiedenen Zungen sprechen."

Kaniber erstmals als Rolle dabei - und Toth als Darstellerin

Nicht nur für ihre Rolle, auch für Darstellerin Judith Toth ist es auf dem Nockherberg in diesem Jahr eine Premiere. Da sei durchaus Nervosität im Spiel, verrät sie: "Denn es ist schon auch eine andere Hausnummer als das, was man bisher so gemacht hat."

An die Rolle gehe sie heran, indem sie sich Kanibers Eigenarten herauspicke und diese - einer Karikatur gleich - vergrößere. Welche genau, das will Toth aber nicht verraten, sonst sei es beim Auftritt dann nicht mehr so lustig.

Katharina Schulze mit Stunts auf der Bühne?

Dafür lässt sich Schulze-Darstellerin Sina Reiß ein paar Details entlocken: Ihre Rolle lade geradezu dazu ein, sich auf der Bühne richtig auszupowern: Schulze sei nun mal die "lauteste und schrillste Stimme" in der bayerischen Opposition. Bei Durchlaufproben sei deshalb für sie auch mal Haushalten angesagt, um sich die Kraft für die Aufführungen zu sparen.

Diesmal wohl ganz besonders: "Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall vor besondere Herausforderungen gestellt", betont Reiß. "Ich sag' nur soviel: Die Stunts mach' ich alle selber." Und sie fügt hinzu: "Vielen Dank, Frau Schulze, für diese Vorlage!"

Wie ist es, den zu spielen, der vor der Bühne sitzt?

Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man auf der Bühne steht und seinem lebendigen Pendant beinahe ins Gesicht sehen kann? "Wir sind angehalten, die gar nicht so zu fixieren, das stört eher im Spiel", verrät Söder-Darsteller Thomas Unger. Ab und zu linse er aber trotzdem zum Tisch des bayerischen Ministerpräsidenten: "So einen flüchtigen Blick gibt es auf alle Fälle mal - das muss man auch aushalten oder genießen."

In ihrem Fall sei ihre schärfste Kritikerin gar nicht Katharina Schulze selbst, sondern deren Mutter, sagt Schauspielerin Sina Reiß. Die gebe gerne Feedback, ob Schulze in diesem Jahr gut getroffen worden sei. Und einmal habe sie sogar eine nette Kaffeeeinladung von der Mutter erhalten - "Die steht aber noch aus."

In die Rolle schlüpfen: "Ich kenn' den Olaf ziemlich gut"

Nicht nur bayerische, auch Ampel-Politiker bekommen auf dem Nockherberg ihr Fett weg. Im vergangenen Jahr überraschte vor allem Schauspielerin Nikola Norgauer, die in die Rolle des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) schlüpfte. Auch dieses Jahr wird sie den Kanzler wieder mimen. Die Resonanz, dass sie als Frau eine Männerrolle spiele, sei im vergangenen Jahr "umwerfend gewesen". Darauf freue sie sich auch in diesem Jahr. Besonders reizt sie am Kanzler, dass man "in seiner zurückgenommen, stoischen Art erst nach Besonderheiten suchen müsse", als Schauspielerin also eine Herausforderung.

Norgauer ist 2024 schon zum siebten Mal beim Nockherberg dabei, sie bereite sich auf ihre Rollen immer monatelang vor, erzählt sie. Bei Scholz etwa, indem sie Talkshows, Reden und Interviews des Kanzlers anschaue und dabei genau hinschaue. "Ich komm' diesen Figuren immer merkwürdige nahe und ziehe mir die irgendwie an." Hat man dadurch irgendwann das Gefühl, den Kanzler ganz persönlich zu kennen? "Ja, ich kenn' den Olaf, ich glaube sagen zu können, ziemlich gut." Dabei komme sie manchmal regelrecht selbst in eine Verteidigungsposition, wenn über den Kanzler geschimpft werde.

Nockherberg wieder live im BR Fernsehen

Dieses Jahr findet die Starkbierprobe auf dem Nockherberg am Mittwoch, 28. Februar 2024 statt. Das Politiker-Derblecken wird wie immer live ab 19 Uhr vom BR Fernsehen übertragen und in der ARD Mediathek gestreamt.

Wie schon in den Jahren 2018, 2019 und 2023 gestalten auch wieder Richard Oehmann und Stefan Betz das Singspiel. Die Fastenrede übernimmt zum vierten Mal Kabarettist und Schauspieler Maximilian Schafroth.