Effizienzklassen: Was es beim Energielabel zu beachten gibt

Wer sich die dazugehörigen Kategorisierungslisten (externer Link) durchliest, stellt schnell fest: Dahinter steckt höhere Mathematik. Aber der Mehrwert für die Verbraucherinnen und Verbraucher liegt auf der Hand. Denn wer das Etikett richtig liest, kann Geld sparen und tatsächlich etwas für die Umwelt tun.

Immer dann, wenn die Technik wieder Fortschritte gemacht hat, werden die Effizienzklassen nach oben angepasst. Wer also vor fünf Jahren einen Kühlschrank mit der Effizienzklasse A gekauft hat, würde dasselbe Gerät heute vielleicht in Klasse B oder C wiederfinden.

Wie viel lässt sich denn nun sparen?

Die tatsächliche Geldersparnis kann stark variieren. Bei Kühlgeräten zum Beispiel sagt man, dass pro Energieklassensprung nach oben zwischen 150 und 250 Euro gespart werden kann – allerdings auf eine Lebensdauer von 15 Jahren gerechnet.

Bei Waschmaschinen ist die Ersparnis schon etwas ergiebiger. Da die Wäsche nicht dauerhaft gewaschen wird, wird hier der Verbrauch nicht pro Jahr gerechnet, sondern je 100 Waschgänge. Wer jetzt eine Waschmaschine, die länger als zehn Jahre in Benutzung war, gegen eine neue mit dem Label A umtauscht, kann pro Jahr circa 70 Euro sparen.

Grundsätzlich kann man sich bei der Wahl zwischen zwei Geräten überlegen, ob man jetzt den günstigeren Preis zahlt, dafür im Laufe der Jahre aber mehr für den Strom ausgibt – oder ob man jetzt tiefer in die Tasche greift, dafür aber ein stromsparenderes Gerät daheim hat.

Sonderfall: Lampen

Bei Lampen ist die Sache etwas komplexer: Es gibt in Drogerie- oder Supermärkten eigentlich kaum LED-Leuchten, die in Effizienzklasse A eingruppiert sind, die meisten befinden sich bei F oder G. Das liegt vor allem daran, dass bei den LEDs die Technik nahezu ausgereift ist, während die Effizienzklassen-Skalen aber schon sehr streng ausgelegt sind.

Allerdings ist das in diesem Fall nicht so dramatisch. Denn die Strom-Ersparnis im Vergleich zu den alten Glühlampen liegt in jedem Fall irgendwo bei 90 Prozent. Die Unterschiede zwischen den LED-Effizienzklassen sind nur noch marginal, und im Wesentlichen hängen sie davon ab, wie groß die Lampe ist, ob sie dimmbar ist und wie viel Technik darin verbaut ist.

Wenn ich mich entschieden habe: Wie nutze ich die Geräte am besten?

Die Effizienzwerte der meisten Geräte wurden im Eco-Modus berechnet. Der mag zwar manchmal etwas widersinnig erscheinen, gerade bei Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Trocknern, weil er mehr Zeit benötigt, das Gerät also längere Zeit Strom verbraucht. Aber es ist tatsächlich so, dass der Eco-Modus die Umwelt am wenigsten belastet, zum Beispiel, weil Wasser zunächst langsamer erhitzt und dann mehrfach verwendet wird.

Außerdem raten Expertinnen und Experten noch dazu, gerade Waschmaschinen und Trockner – wenn der überhaupt sein muss – eher nachts laufen zu lassen, weil dann die Netzlast am geringsten ist. Und: Wer beim Rausgehen das Licht ausschaltet, der kann auch gleich noch schauen, ob auch Steckerleisten oder andere Geräte ausgeschaltet werden können.

Zudem lohnt es sich, immer mal wieder einen Blick auf die Geräte zu haben, die dauerhaft laufen. Das sind vor allem die Kühlgeräte. Hier immer mal wieder schauen: Sind die Dichtungen noch intakt? Läuft der Kühlschrank irgendwo besonders kalt? Und im Zweifel ist bei Geräten, die jünger sind als 15 bis 20 Jahre, eine Reparatur schonender für die Umwelt als eine Entsorgung des Geräts.

Wo finde ich noch mehr Informationen?

Es ist für Verbraucherinnen und Verbraucher bisher nur sehr schwer möglich, die eigenen Geräte, die schon in der Wohnung stehen, zurückzuverfolgen und deren Stromverbrauch zu ermitteln. Deshalb gibt es eher Faustregeln: Geräte, die jünger als 15 Jahre alt sind, sollten im Zweifel lieber repariert als ersetzt werden. Alles, was schon länger im Haushalt herumsteht und den Geist aufgibt, sollte eher ersetzt werden, weil die Materialien, und bei Kühlschränken die Dichtungen, veraltet sind.

Beim Umweltbundesamt finden sich noch weitere Informationen zu den Klassifizierungen (externer Link). Außerdem gibt es eine Website des privaten Forschungs- und Politikberatungs-Unternehmens Öko-Instituts (externer Link), wo Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Effizienzklassen beraten werden. Das Bundeswirtschaftsministerium bietet auf der Website BAM Netzwerke (externer Link) zusätzliche Beratung an, und gegen Bezahlung gibt es auch eine Broschüre der aktuell sparsamsten Haushaltsgeräte (externer Link), die der Energieberater Sebastian Albert-Seifried jährlich in Eigenarbeit herausgibt.