Jetzt bei BR24Sport: Top-Spiele der Fußball-Regionalliga live

Von Fußball bis Ski alpin, von Basketball bis Triathlon, von Tennis bis Ringen: BR24 Sport ist die digitale Heimat des bayerischen Sports und bildet diesen in aller Vielfalt ab. Wichtige Säule ist das BR24 Sport-Livecenter mit zahlreichen Livestreams voller Spannung und Emotionen. Nun kommt ein neues attraktives Angebot hinzu: Bis Saisonende können Fußball-Fans ein Paket von zehn Top-Spielen der Regionalliga Bayern abrufen. Mit dabei: klangvolle Traditionsklubs wie Würzburg, Burghausen, Bayreuth, Aschaffenburg, Memmingen, Schweinfurt, Bayern II. Auftakt ist am Freitag, 15. März 2024, mit der Partie Wacker Burghausen – Eintracht Bamberg.

Die Spiele der Regionalliga Bayern im Livestream

Abrufbar ist das BR24 Sport-Livecenter unter BR24 Sport im Web und in der ARD Mediathek, dazu mobil in der BR24-App. Diese Livestreams aus der Regionalliga Bayern sind bis Saisonende bereits fest terminiert:

Freitag, 15. März, 19.00 Uhr: Wacker Burghausen – Eintracht Bamberg

Montag, 18. März, 19.00 Uhr: SpVgg Bayreuth – SpVgg Ansbach

Montag, 25. März, 19.00 Uhr: Viktoria Aschaffenburg – SpVgg Bayreuth

Donnerstag, 28. März, 19 Uhr: Bayern München II – 1.FC Schweinfurt

Dienstag, 2. April, 17.45 Uhr: TSV Aubstadt – Würzburger Kickers

Freitag, 12. April, 19.00 Uhr: SpVgg Bayreuth – Eintracht Bamberg

Dienstag, 16. April, 19.00 Uhr: SpVgg Gr. Fürth II – Würzburger Kickers

Freitag, 19. April, 19.00 Uhr: Würzburger Kickers – 1.FC Schweinfurt

Freitag, 26. April, 19.00 Uhr: FC Memmingen – SpVgg Greuther Fürth II

Freitag, 10. Mai, 19.00 Uhr: FC Memmingen – Wacker Burghausen

Ermöglicht wird das neue Angebot durch eine Kooperation des Bayerischen Rundfunks mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV).

"Der Bayerische Rundfunk steht für Regionalkompetenz, auch in der Sportberichterstattung. Wir freuen uns auf die Regionalliga-Offensive: Franken, Schwaben, Oberpfalz, Oberbayern – wir sind überall am Ball. Mit 'Fußball dahoam' bieten wir den vielen Fans in Bayern unter der Woche ein attraktives Zusatzangebot jenseits der Profiligen. Auch hier gilt unser Motto: Live und Emotionen sind die Trumpfkarten des Sports, beides servieren wir unserem Publikum im BR24 Sport-Livecenter. Dazu passt das neue Regionalliga-Angebot perfekt." BR-Sportchef Christoph Netzel

BR24Sport-Livecenter: Live mitfiebern bei bayerischen Top-Events – Vielfalt pur

Das BR24Sport-Livecenter ist eine starke Säule des Digitalangebots BR24 Sport. Mitfiebern mit den bayerischen Top-Athletinnen und -Athleten. Ob beim Ski-Weltcup in Schladming, beim WM-Boxkampf in Las Vegas oder bei spannenden Top-Events in der Heimat: Über 100 Highlights aus 24 Sportarten wurden in den vergangenen beiden Jahren im Livestream gezeigt, zuletzt etwa die Basketball-Finalrunde im Pokal der Herren, die Entscheidung der Deutschen Ringermeisterschaft oder die EM im Eisstockschießen in Waldkraiburg – das BR24Sport-Livecenter steht für Vielfalt und Breite pur! Sportarten, die medial nicht immer so prominent im Rampenlicht stehen wie König Fußball, kommen hier auch in den Fokus.

Das umfangreiche Live-Paket komplettieren aktuelle Liveticker vom Fußball bis zum Wintersport, dazu die spannenden, emotionalen Radio-Livereportagen: Hier gibt es alle Spiele der bayerischen Klubs aus der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga, dem DFB-Pokal und die Spiele des FC Bayern in der Champions League – die bayerische Dauerkarte für die Ohren.

Das Angebot wird kontinuierlich weiterentwickelt und um neue, attraktive Inhalte erweitert. Nächste Livestream-Höhepunkte neben den attraktiven Top-Spielen aus der Fußball-Regionalliga sind unter anderem noch im März der Boxkampf von Simon Zachenhuber und die Deutschen Ski alpin-Meisterschaften sowie das Tennis-ATP-Turnier in München im April.