Ukraine-Ticker: Rekordwerte bei Rüstungskonzern Rheinmetall

08.15 Uhr: Moskau: AKW Saporischschja von Ukraine beschossen

Am Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine ist nach Angaben des dortigen von Russland kontrollierten Managements eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur beschossen worden. Verantwortlich für den Beschuss sei die ukrainische Armee. Im Bereich des Zauns, wo sich Dieseltanks befinden, sei ein Sprengsatz abgeworfen worden, teilt die Leitung des AKW mit. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA seien informiert worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Beide Kriegsparteien haben einander wiederholt vorgeworfen, das AKW-Gelände zu beschießen. Kurz nach Beginn ihrer Invasion hatten russische Truppen das Kraftwerk unter ihre Kontrolle gebracht.

08.57 Uhr: SPD-Chef Klingbeil lehnt Ausweitung von Bundeswehr-Sondervermögen ab

SPD-Chef Lars Klingbeil lehnt eine Ausweitung des Bundeswehr-Sondervermögens ab. Stattdessen sollten höhere Verteidigungsausgaben aus dem regulären Haushalt finanziert werden, sagte Klingbeil dem Düsseldorfer "Handelsblatt" vom Donnerstag. "Ich halte es grundsätzlich für das Sinnvollste, die Schuldenregeln zu reformieren und alle Ausgaben im Kernhaushalt zu haben", denn das Parlament "muss die Ausgaben kontrollieren können", sagte er weiter. Klingbeil reagierte damit auf Vorschläge aus den Reihen der Ampel-Koalition einschließlich der SPD, um Finanzlücken bei der Ausstattung der Bundeswehr zu schließen.

08.18 Uhr: Russland meldet Toten und Verletzte in Grenzregion

In der russischen Grenzregion Belgorod sind Behördenangaben zufolge durch ukrainische Angriffe ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. Bei dem Toten handele es sich um einen Autofahrer, bei den Verletzten um einen Mann und zwei Frauen, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, am Donnerstag auf Telegram mit. Er berichtete auch über Schäden an Gebäuden.

Das russische Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, es seien acht ukrainische Raketen im Anflug auf Belgorod von der Luftverteidigung abgeschossen worden. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Ob die Schäden durch herabfallende Trümmerteile verursacht wurden oder ob doch Geschosse durchkamen, war auf ersten Aufnahmen in sozialen Netzwerken nicht zu sehen.

08.12 Uhr: Rüstungskonzern Rheinmetall erreicht 2023 erneut Rekordwerte

Der Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet infolge der russischen Invasion der Ukraine und der Aufrüstung der Nato-Staaten mit dauerhaft steigenden Umsätzen und Gewinnen. "Eine neue sicherheitspolitische Dekade hat begonnen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Rheinmetall erwarte "anhaltend starkes Umsatz- und Ergebniswachstum". Erstmals in der Konzerngeschichte soll das Umsatzvolumen in diesem Jahr die Größenordnung von zehn Milliarden Euro erreichen.

Der Umsatz von Rheinmetall stieg 2023 um zwölf Prozent an. Der Auftragsbestand erreichte zum Jahresende 2023 den Rekordwert von 38,3 (Vorjahr: 26,6) Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen für 2023 eine deutlich höhere Dividende von 5,70 Euro nach 4,30 Euro je Anteilsschein im Vorjahr erhalten.

07.34 Uhr: Russland meldet Abschuss von 14 ukrainischen Drohnen in Grenzregionen

Russland hat in der Nacht eigenen Angaben zufolge in den Grenzregionen Kursk und Belgorod 14 ukrainische Drohnen abgeschossen. "In der vergangenen Nacht wurden Versuche des Kiewer Regimes verhindert, mit Luftdrohnen Terroranschläge gegen Orte auf russischem Territorium durchzuführen", erklärte das russische Verteidigungsministerium am Donnerstag. Elf Drohnen seien über der Region Belgorod, drei Drohnen über der Region Kursk abgewehrt worden, hieß es.

Die Ukraine hat seit dem Sommer ihre Drohnenangriffe gegen Russland verstärkt. Die Angriffe werden immer tiefer in Russland ausgeführt.

07.11 Uhr: Weimarer Dreieck wird über Ukraine-Hilfe sprechen

Das Spitzentreffen des Weimarer Dreiecks am morgigen Freitag in Berlin wird sich nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz vor allem der Hilfe für die Ukraine widmen. "Es ist gut, dass wir in dieser Zeit im Weimarer Dreieck zusammenkommen", sagte er zu dem Besuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Schon wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sei es wichtig, dass sich die drei EU-Staaten zusammensetzten. "Wir müssen alles dafür tun, dass so viel Unterstützung wie möglich organisiert wird für die Ukraine", fügte er hinzu. "Gibt es genug Munition? Gibt es genug Artillerie? Gibt es genug Luftverteidigung?" seien etwa die Fragen dabei.

Scholz widersprach erneut dem Eindruck eines Zerwürfnisses mit Macron. "Emmanuel Macron und ich haben ein sehr gutes persönliches Verhältnis, ich würde es sehr freundschaftlich nennen", betonte der Kanzler. Ihm liege "ganz besonders" an der deutsch-französischen Freundschaft.

06.55 Uhr: Merz: Scholz spielt mit Kriegsängsten der Bevölkerung

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeworfen, in der Frage der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine mit Kriegsängsten der Bevölkerung zu spielen. "Wir müssen der Ukraine mehr helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Denn es steht schlecht im Augenblick um dieses Land", sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwochabend in der Sendung "RTL direkt". Mit Hinweis auf Begründungen des Kanzlers, das Taurus-System nicht an die Ukraine zu liefern, sagte Merz: "Er spielt hier mit Kriegsängsten auch der deutschen Bevölkerung und erklärt sich selbst gleichzeitig als denjenigen, der sie unter Kontrolle bringt und im Griff behält. Das ist alles nicht sehr glaubwürdig." Merz hielt Scholz widersprüchliche Aussagen zu dem Thema vor und beschrieb den Kanzler "hochgradig nervös" und "dünnhäutig".

06.00 Uhr: Krieg ist für den Kreml kein gutes Wahlkampfthema

Zwei Jahre nach dem Einmarsch in die Ukraine will Kremlchef Wladimir Putin bei der viel kritisierten Präsidentenwahl am kommenden Wochenende seine Macht stärken - doch der Krieg taugt dabei laut Einschätzung eines Experten nicht als Wahlkampfthema. "Für ihn steht das Thema natürlich an erster Stelle", sagt der unabhängige russische Politologe Alexander Kynew der Deutschen Presse-Agentur bei einem Interview in Moskau. Doch in der russischen Bevölkerung mache sich Kriegsmüdigkeit breit. "Jedes Gespräch über den Krieg führt zu der Frage: Wann hört er auf?", meint Kynew. "Die Staatsmacht hat darauf keine Antwort. Deshalb geht sie der Diskussion aus dem Weg."

Die Präsidentenwahl in Russland dauert vom morgigen Freitag bis zum 17. März. Kremlgegner rufen dazu auf, das Ergebnis nicht anzuerkennen, weil demokratische Standards längst nicht mehr eingehalten werden. Nicht nur weisen unabhängige Beobachter auf Betrug und Manipulation hin - sondern auch darauf, dass Urnengänge in besetzten Gebieten der Ukraine illegal sind. Ernst zu nehmende russische Oppositionelle wurden entweder nicht zur Abstimmung zugelassen, sind ins Ausland geflohen oder sitzen im Straflager. Echte Gegenkandidaten hat Putin bei dieser Wahl deshalb nicht.

02.26 Uhr: Putin ruft in Russland und annektierten Teilen der Ukraine zur Wahl auf

Präsident Wladimir Putin ruft in Russland und den annektierten Teilen der Ukraine zur Teilnahme an den Wahlen auf. "Es ist wichtig, unseren Zusammenhalt und unsere Entschlossenheit zu unterstreichen und gemeinsam voranzuschreiten. Jede Stimme, die Sie abgeben, ist wertvoll und wichtig", sagt Putin in einer Videoansprache. "Deshalb bitte ich Sie, in den kommenden drei Tagen von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen."

Der 71-Jährige, der seit 2000 als Präsident oder Ministerpräsident an der Macht ist, muss sich ab Freitag drei Herausforderern stellen. Keiner von ihnen hat Putin jemals kritisiert. Zwei weitere Kandidaten, die mit der Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine angetreten waren, wurden von der Wahl ausgeschlossen. Es gilt als sicher, dass Putin am Wochenende für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt wird.

02.23 Uhr: Patriarch der bulgarisch-orthodoxen Kirche gestorben

Der Patriarch der bulgarisch-orthodoxen Kirche, Neofit, ist tot. Das Kirchenoberhaupt starb am Mittwochabend im Alter von 78 Jahren an "multiplem Organversagen nach langer Krankheit", wie die Heilige Synode der Kirche mitteilte. Der Geistliche war 2013 zum Patriarchen der bulgarisch-orthodoxen Kirche gewählt worden, nachdem sein Vorgänger Maxim im Alter von 98 Jahren und nach mehr als 40 Jahren im Amt verstorben war. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 rief Neofit zum Gebet für ein "sofortiges Ende des Krieges" auf und stellte sich dabei auf die Seite Kiews - und das, obwohl die bulgarisch-orthodoxe Kirche den Ruf hat, Russland nahezustehen.