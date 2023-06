Artikel mit Audio-Inhalten

> Wirtschaft > Drohende Schließung: Magna-Arbeitnehmerrat in Dorfprozelten

Drohende Schließung: Magna-Arbeitnehmerrat in Dorfprozelten

Der Automobilzulieferer Magna Mirrors will sein Werk in Dorfprozelten schließen. Das kündigte das Unternehmen bereits im März an. Daraufhin fanden Proteste statt. Um sich ein Bild vor Ort zu machen, kommt nun der Arbeitnehmerrat nach Unterfranken.