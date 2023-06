Kitzinger Politiker: Auto angezündet, jetzt brannte sein Haus

Rund 100 Feuerwehrkräfte waren am Samstagvormittag (10.06.2023) im Einsatz im Kitzinger Ortsteil Etwashausen. Genau dort – in der Oberen Neuen Gasse – waren sie vor etwa 16 Monaten schon mal im Einsatz: Damals musste die Feuerwehr das Auto des Kitzinger Stadtrats Uwe Hartmann löschen – ein Brandschlag auf den Kommunalpolitiker. Nun stand das Haus des 60-jährigen in Flammen. Die Polizei geht bisher von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Doch Hartmann tut sich schwer, das zu glauben.

Hartmann: "Wohl unser wirtschaftlicher Ruin"

Verkohlte Balken ragen in den Himmel, auf dem Boden liegen zertrümmerte Dachpfannen. Hartmann ist verzweifelt. Der Kitzinger Stadtrat von der Bayernpartei steht vor dem, was vor kurzem noch sein Wohnhaus war: "Ich war gestern noch kurz mit der Feuerwehr im Haus, da war alles knöcheltief unter Wasser. Das Bayernpartei-Büro ist total abgebrannt. Erinnerungen an die Eltern, Photoalben sind kaputt gegangen. Wir haben die ganze Nacht geweint. Mir gibt das jetzt den Rest." Das Haus sei aktuell unbewohnbar, meint er. Das Haus in der Oberen Neuen Gasse ist mit Zäunen abgesperrt. Hartmann kommt nicht rein. Das Gebäude ist möglicherweise einsturzgefährdet.

Seine Frau und er mussten am Samstag noch schnell ein paar Kleidungsstücke kaufen: "Wir hatten nur, was wir am Leib getragen haben." Untergekommen seien sie aktuell bei ihrem Trauzeugen, der das Paar aufgenommen habe. "Viel Hilfe wird angeboten. Aber ich bin im Moment selbst hilflos! Weil die Akten, die Versicherungsordner sind auch verbrannt. Der erneute Brand ist wahrscheinlich unser wirtschaftlicher Ruin." Hartmann bezweifelt, dass sein Haus zu retten sein wird.

Technischer Defekt als Brandursache?

Hartmann und seine Frau hatten gerade einen Infostand der Bayernpartei in der Kitzinger Innenstadt aufgebaut, als das Feuer am Samstagvormittag ausbrach. Als der 60-Jährige an seinem Haus ankam, brannte der Dachstuhl schon lichterloh. Nachdem die etwa achtstündigen Löscharbeiten beendet waren, rückten die Brandermittler der Kripo Würzburg an. Wie Philipp Hümmer vom Polizeipräsidium Unterfranken gegenüber BR24 bestätigt, gehen sie bisher nicht von Brandstiftung, sondern von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hartmann kann sich das nicht so recht erklären, da in dem Dachstuhl lediglich eine Lampe hing, wie er sagt. "Zumal es jetzt zweimal gebrannt hat. Die Angst lässt ja auch nicht nach."