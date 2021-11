Börsen-Ticker: Freundlicher Wochenauftakt bei DAX und Co

10.22 Uhr - Einigung im Zollstreit hilft Stahlaktien

Die Beilegung des jahrelangen Konflikts zwischen der EU und den USA um US-Sonderzölle am Wochenende hat die Anleger zum Einstieg bei Stahlwerten ermuntert. Die Grundsatz-Einigung sieht vor, dass die EU-Staaten künftig bestimmte Mengen an Stahl und Aluminium zollfrei in die USA exportieren dürfen. Nach Angaben aus Verhandlungskreisen handele es sich aber um nicht mehr als 4,4 Millionen Tonnen Stahl. Die EU hebt dafür die 2018 erhobenen Vergeltungs-Zölle auf US-Produkte wie Bourbon-Whiskey, Harley-Davidson-Motorräder und Jeans auf. Den Aktien von ThyssenKrupp hat das ein Plus von 3,2 Prozent beschert, Salzgitter-Aktien haben sich um drei Prozent verbessert.

09.08 Uhr - Freundlicher Wochenauftakt bei DAX und Co

Nach guten Vorgaben aus Tokio und New York ist der DAX soeben mit einem Plus in die neue Börsenwoche gestartet. Rund 10 Minuten nach Handelsbeginn gewinnt er 0,6 Prozent auf 15.773 Punkte. Das Papier des bayerischen Triebwerksbauers MTU ist größter DAX-Gewinner mit plus 2,8 Prozent. Die Analysten der HSBC haben die Papiere auf „Kaufen“ von zuvor „Halten“ hochgestuft. Die Einigung zwischen der EU und den USA im Streit um Stahl- und Aluminiumimporte hat die Anleger zum Einstieg bei Stahl-Werten ermuntert. Die Aktien von Thyssenkrupp legen im MDAX 3,2 Prozent zu, die von Salzgitter sind um 3,6 Prozent gestiegen. Der MDAX gewinnt 0,7 Prozent.

Der Euro steht bei 1, 15 68 Dollar.

08.48 Uhr - Umsatzrückgang im deutschen Einzelhandel

Im September haben die Einzelhändler hierlande weniger umgesetzt. Die Erlöse fielen nominal um 2,3 Prozent zum Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Morgen mit. Kalender- und saisonbereinigt also real betrug das Minus 2,5 Prozent. Damit wurden die Analystenerwartungen deutlich verfehlt. Ökonomen hatten mit gut einem halben Prozent Umsatzplus gerechnet. Schwache zeigte sich vor allem der Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren mit einem Minus von 9,6 Prozent. Auch der Internet- und Versandhandel meldete einen Rückgang von zwei Prozent.

07.41 Uhr - Ryanair mit erstem Quartalsgewinn seit Beginn der Corona-Krise

Die irische Billigfluggesellschaft hat im zweiten Quartal, das bis Ende September lief, einen Gewinn von 225 Millionen Euro eingeflogen. Im ersten Quartal hatte Ryanair noch einen Verlust von 273 Millionen Euro gemacht. Insgesamt also steht für die ersten sechs Monate ein Verlust von 48 Millionen Euro zu Buche und auch wenn die Buchungen für die Herbst- und Weihnachtsferien wieder angezogen hätten, rechnet die Airline für das Gesamtjahr mit einem Minus von 100 bis 200 Millionen Euro. Grund sei vor allem, dass man Tickets mit Rabatt anbieten müsse, um die Flugzeuge zu füllen, so Ryanair.

07.04 Uhr - Japanische Aktien legen nach Parlamentswahl zu

Der Nikkei-Index in Tokio ist um 2,6 Prozent gestiegen und schloss auf dem Endstand von 29.647 Yen. Rückenwind kam von der Aussicht auf eine stabile Regierung in Japan. Bei der Parlamentswahl am Wochenende hat die Regierungspartei LDP von Premierminister Kishida ihre Mehrheit gehalten. Die Anleger hoffen auf weitere fiskalische Anreize.

An der Börse in Shanghai steht ein kleines Plus von 0,2 Prozent zu Buche, der Hang Seng Index in Hongkong verliert rund ein Prozent. Der Euro steht bei 1, 15 60 Dollar.

06.08 Uhr - Chinas Industrie erholt sich im Oktober

Die Industrietätigkeit in der Volksrepublik ist im Oktober so schnell gewachsen wie seit vier Monaten nicht mehr. Das war vor allem einer stärkeren Nachfrage geschuldet. Allerdings belasteten Energieengpässe und steigende Kosten die Produktion. Das zeigt der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der auf einer Unternehmens-Umfrage beruht und heute veröffentlicht wurde. Der Index stieg im Oktober stärker als erwartet auf 50,6 Punkte und liegt über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.