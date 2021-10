22.10.2021, 06:15 Uhr

WWF will mit Krypto-Kunst bedrohte Tierarten retten

"Non Fungible Token", also Online-Güter, die nicht ersetzt oder zerstört werden können, boomen gerade. Der WWF will den Hype um die digitalen Güter nutzen, um für den Artenschutz zu werben. Zehn bedrohte Tierarten werden als digitale Bilder verkauft.