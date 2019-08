Börse: Rezessionsängste lassen nach

Die Stimmung ist gut an den Aktienmärkten. Die Anleger setzen auf Impulse der US-Notenbank. Zahlreiche Investoren rechnen bis zum Jahresende mit drei weiteren Zinssenkungen in den USA. Vor diesem Hintergrund warten Börsianer gespannt auf die Veröffentlichung der Fed-Protokolle am Mittwoch.

Anleger hoffen auf Fortschritte im US-Handelsstreit mit China

Die Hoffnungen wurden am Wochenende von US-Präsident Trump geschürt. Der hatte Signale der Entspannung gesendet und von einem guten Vorankommen mit China gesprochen hatte. Positiv werten die Anleger auch, dass die US-Regierung gestern die Erlaubnis für bestimmte Geschäfte mit dem chinesischen Smartphone-Produzenten Huawei verlängert hat. Das gab den Kursen Rückenwind.

Steigende Kurse in New York und Tokio

Der Dow Jones stieg gestern an der Wall Street um ein Prozent, der Nasdaq an der Technologiebörse um 1,4 Prozent. Die Börse in Tokio folgt dem positiven US-Trend. Der Nikkei-Index steigt um 0,5 Prozent. Die chinesischen Märkte zeigen sich fast unverändert. Der Euro steht am Morgen bei 1,10 84 Dollar.