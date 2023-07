Börse: Die Entwicklungen im Juli 2023

22.13 Uhr - Guter Wochenabschluss an der Wall Street

Der Dow Jones verbesserte sich etwa um ein halbes Prozent, der Nasdaq-Index kam sogar rund zwei Prozent voran. Und das waren auch ziemlich genau die Gewinne in der Wochenbilanz. Die positive Stimmung zum Wochenschluss resultierte aus der Hoffnung auf nicht mehr weiter steigende Zinsen. Die Fed hatte in dieser Woche nach ihrer Zinserhöhung signalisiert, das weitere Vorgehen werde stark von den Wirtschaftsdaten abhängen. Spitzenreiter im Dow waren Intel-Aktien mit 6 Prozent mehr nach Quartalszahlen.

19.11 Uhr - Hiesige Banken teils besser im Stresstest

Die Deutsche Bank und die Commerzbank haben sich im Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht besser geschlagen als vor zwei Jahren. Die harte Kernkapitalquote der Deutschen Bank im Fall des simulierten Wirtschaftseinbruchs gepaart mit diversen weiteren Krisenfaktoren sank weniger stark als zuvor. Die Commerzbank zeigte sich im aktuellen Stresstest noch resistenter. Führende Vertreter beider Geldhäuser verwiesen darauf, dass das Stresstest-Szenario diesmal härter gewesen sei. Die Ergebnisse kamen nach Handelsschluss und können sich also erst wieder am Montag auf die Aktienkurse auswirken. Heute hatten beide Titel leicht im Minus geschlossen.

18.15 Uhr - Geldpolitik hat beim DAX wieder den Ausschlag gegeben

Seit die Notenbanksitzung gestern rum war, ging es aufwärts an den deutschen Märkten. Der Dax konnte heute sogar sein altes Rekordhoch von Mitte Juni übertrumpfen. Bis auf 16 490 Punkte ging es hoch.

Grund für die gute Stimmung: Die Europäische Zentralbank hatte nach der gestrigen Zinserhöhung erstmals eine Pause nicht mehr ausgeschlossen. Zwar ließen sowohl die EZB als auch die US-Notenbank Fed die Tür für weitere Anhebungen offen. Aber an den Märkten gehen Experten zunehmend davon aus, dass der Zinsgipfel bald erreicht sein dürfte.

Schon beim vorangegangen DAX-Rekord im Juni waren es die geldpolitischen Signale der Fed und der EZB gewesen, die das Börsenbarometer antrieben.

Nicht so gut lief es heute bei den Nebenwerten. Der M-Dax schloss leicht im Minus.

Bayerische Börsenunternehmen im Wochenrückblick

An der Börse verzeichnen diese Woche 25 bayerische Aktiengesellschaften ein Plus und elf Unternehmen aus Bayern Verluste. Der Überblick zum Stand von Freitag 17.49 Uhr:

ProSiebenSat.1 verbucht unter den börsennotierten bayerischen Unternehmen des DAX, MDAX und SDAX zum Ende dieser Woche den höchsten Kursgewinn. Die Aktie verteuert sich um 7,6 Prozent. Auch die Papiere von Adidas (+7,4 Prozent) sowie Puma (+7,3 Prozent) können sich steigern.

Im Vergleich am schlechtesten verlief die Woche für Patrizia. Die Aktie notiert 15,4 Prozent niedriger als in der Vorwoche. Morphosys verliert 12 Prozent des Kurswerts, SÜSS MicroTec verbilligt sich um 6,8 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir die Kursdaten der im DAX, MDAX und SDAX notierten Unternehmen mit Firmensitz in Bayern, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Die aktuellen Kurse von heute, Freitag, den 28. Juli um 17.49 Uhr werden dabei mit den Werten von Freitag, den 21. Juli um etwa dieselbe Zeit verglichen.

17.49 Uhr – Börse aktuell: Unternehmen im DAX

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 22 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und 17 Unternehmen mit Verlusten. Bei einem Unternehmen liegt der Kurs weitgehend auf dem Niveau des letzten Handelstags. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

BASF verzeichnete bisher mit 2,9 Prozent den höchsten Kursgewinn unter den Unternehmen des DAX. HEIDELBERG MATERIALS AG, Adidas und Porsche AG sind mit je +1,7 Prozent zweitplatziert und Beiersdorf mit +1,6 Prozent.

Im Vergleich am schlechtesten verlief der Tag bisher für RWE. Die Aktie notiert 2,2 Prozent niedriger als am letzten Handelstag. Sartorius verlor 2,1 Prozent des Kurswerts, Siemens Healthineers verbilligte sich um 1,7 Prozent.

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

16.45 Uhr - Wall Street tendiert freundlich

Positive Überraschungen bei den Konjunkturdaten und starke Konzernbilanzen treiben die US-Börsen nach oben. Der Dow Jones gewinnt ein halbes Prozent; der Technologieindex Nasdaq schafft sogar 1,7 Prozent mehr. Intel hat im frühen Geschäft um fast sechs Prozent angezogen, gesucht sind auch Nvidia, Micron und Marvell. In den USA haben die Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Konsum im Juni überraschend deutlich gesteigert, um 0,5 Prozent sind die Ausgaben gestiegen. Der private Konsum ist ja ein wichtiger Eckpfeiler der US-Wirtschaft. Außerdem gibt es in Amerika, genau wie bei uns, neue Inflationsdaten, die einen nachlassenden Preisdruck signalisieren.

15.12 Uhr - DAX hangelt sich weiter nach oben

Zunächst sah es so aus, als würde dem DAX die Puste ausgehen kurz vor dem Wochenende, aber jetzt ist er doch wieder auf Rekordkurs gegangen, aktueller Stand: 16.455 Punkte, ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber gestern, und gestern war ja ein ganz starker Börsentag. Sowohl in Europa als auch in den USA sind immer mehr Beobachter der Meinung, dass beide Notenbanken bei den Zinserhöhungen schon bald auf die Pausentaste drücken könnten.

Rückwind kommt jetzt am Nachmittag einmal mehr aus Amerika, dort haben die amerikanischen Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Konsum im Juni überraschend deutlich gesteigert. Gemeldet wird ein Plus von 0,5 Prozent bei den Ausgaben, im Vergleich zum Vormonat. Der private Konsum ist ein wichtiger Eckpfeiler der US-Wirtschaft. Die New Yorker Börsen dürften entsprechend der Trendbarometer mit steigenden Kursen starten. Der Euro kostet einen Dollar und genau zehn Cent.

14.45 Uhr - Reaktionen auf Preisdaten

Ein Chefvolkswirt bringt es auf den Punkt: Der Rückgang der Inflation bleibt eine äußerst zähe Angelegenheit, sagt er. Die immer noch hohe Rate sei ein "Bremsklotz" für die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft. Das sieht man vor allem bei Konsum, die Verbraucherinnen und Verbraucher halten ihr Geld zusammen. Auch der Bundesbank-Präsident hat sich zu Wort gemeldet, Zitat: man brauche einen langen Atem bei der Inflationsbekämpfung. Viele Fachleute gehen davon aus, immerhin ein kleiner Lichtblick, dass die Teuerung in den kommenden Monaten – genauer: ab September - doch deutlich zurückgehen wird. Der EZB-Zielwert von zwei Prozent sei im kommenden Jahr aber definitiv nicht zu erreichen, auch das ist weitgehend Konsens.

14.30 Uhr - Inflation lässt etwas nach

Das Statistische Bundesamt hat die Inflationszahlen für den Monat Juli bekannt gegeben. Danach lag die Teuerungsrate bei 6,2 Prozent, im Juni waren es noch 6,4 Prozent gewesen. Damit hat der Preisdruck etwas nachgelassen. In ersten Reaktionen heißt es dazu, die Lebensmittelpreise seien nicht mehr so stark gestiegen. Ein genauer Blick zeigt aber, dass sich gerade die Nahrungsmittel noch einmal um elf Prozent verteuert haben, aber im Juni, dem Monat zuvor, waren es noch mehr als 13 Prozent gewesen. Mit Blick auf die kommenden Monate rechnen viele Analysten jetzt mit einer Entspannung bei den Preisen. So heißt es bei der ING, man gehe von drei Prozent zum Jahresende aus. Der Leitzins im Euroland liegt seit gestern auf dem höchsten Niveau seit der Jahrtausendwende.

13.30 Uhr - Neues von AMS Osram

Der neue Chef Aldo Kamper, früher im Chefsessel von Leoni in Nürnberg, räumt auf. Das Unternehmen aus dem österreichischen Premstätten bei Graz soll kleiner und profitabler werden. Derzeit gibt es noch 21.000 Beschäftigte. Ein Stellenabbau wird nicht ausgeschlossen. Die Aktie notiert an der Börse von Zürich, und dort kann sie zeitweise um 18 Prozent zulegen, auf acht Schweizer Franken.

Es war ein harter Übernahmekampf, für vier Milliarden Euro ging das Münchener Traditionsunternehmen Osram 2019 an AMS. Jetzt sitzt der Konzern auf einem hohen Schuldenberg, mit der Neuausrichtung verbunden ist eine milliardenschwere Abschreibung. Für das erste Halbjahr meldete AMS Osram einen Nettoverlust von knapp 1,5 Milliarden Euro, maßgeblich bedingt durch Abschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden.

Der österreichische Chip- und Sensor-Konzern soll sich auf LED- und Sensor-Chips für die Automobilbranche, die Industrie und die Medizintechnik konzentrieren. Als unprofitabel gelten z.B. die Linsen für Smartphones, heißt es; davon könnte sich AMS Osram trennen.

12.15 Uhr - DAX behauptet sich

Dem DAX geht zum Wochenschluss die Puste aus. Dank gestern bliebe dennoch ein Wochenplus, wenn der DAX sein aktuelles Niveau bei 16.390 Punkten verteidigen könnte, das ist ziemlich exakt das gestrige Schlussniveau.

Die US-Notenbank und die EZB hatten in dieser Woche nach ihren Zinserhöhungen signalisiert, dass das weitere Vorgehen v.a. von den Wirtschaftsdaten abhängen werde. Viele Investoren und Analysten setzen nun darauf, dass beide Zentralbanken bei den Zinsen auf die Pausentaste drücken könnten.

10.19 Uhr - Deutsche Wirtschaft beendet technische Rezession

Das Bruttoinlandsprodukt verharrte im zweiten Quartal auf dem Niveau des ersten, teilte das Statistische Bundesamt gerade mit. Davor war es zwei Quartale in Folge geschrumpft, was Ökonomen als technische Rezession bezeichnen. Die Zahlen sind dennoch etwas schwächer ausgefallen als von Analysten erwartet. Die hatten überwiegend mit einem kleinen Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet. Immerhin stabilisierten sich diesmal die Konsumausgaben der privaten Haushalte nach dem schwachen Winterhalbjahr, so die Statistiker.

Der DAX verbucht ein kleines Minus von 0,3 Prozent auf 16.362 Punkte. Der Euro notiert mit 1,0956 Dollar.

09.45 Uhr - Licht und Schatten bei Audi

Der Autobauer aus Ingolstadt hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Autos verkauft und den Umsatz deutlich gesteigert, aber der Gewinn ist gefallen. So kletterten die Erlöse um 14,4 Prozent auf 34,2 Milliarden Euro, unterm Strich blieb aber nur ein um gut ein Viertel gesunkener Gewinn von 3,3 Milliarden Euro, teilte die VW-Tochter mit. Dabei spielten unter anderem negative Effekte aus Rohstoffsicherungsgeschäften eine Rolle, hieß es von Audi. Die Entwicklung auf den einzelnen Märkten war unterschiedlich. So legte auf Halbjahressicht der Absatz in Europa um 24 Prozent zu und in den USA um 30 Prozent. Der wichtige chinesische Markt schwächelte dagegen mit nur plus zwei Prozent, nachdem schon das vergangene Jahr dort problematisch war. Immerhin hat Audi die eigene Prognose für das laufende Jahr bestätigt.

Autoaktien gehören heute zu den großen Verlierern im DAX. VW verlieren 0,8 Prozent, Mercedes Benz 0,6 Prozent, BMW 0,3 Prozent und der Zulieferer Continental 1,9 Prozent. Der DAX zeigt sich nur wenig verändert mit 16.402 Punkten. Der Euro steht bei 1,0960 Dollar.

09.16 Uhr - DAX-Anleger machen etwas Kasse

Nach dem kräftigen Plus gestern nach der erwarteten kleinen Zinserhöhung der EZB und dann den Hoffnungen auf eine mögliche Zinspause in der Zukunft nehmen die DAX-Anleger jetzt ein paar Gewinne mit. Der DAX startete mit einem kleinen Minus und verliert jetzt 0,2 Prozent auf 16.373 Punkte. Heute stehen noch einige wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. So legt das Statistische Bundesamt die vorläufigen Inflationszahlen für Juli vor und Daten zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland dürfte Experten zufolge um 0,1 Prozent im Vergleich zum ersten Vierteljahr gewachsen sein. Damit wäre die Wirtschaft knapp einem Abrutschen in eine technische Rezession entgangen. Die BASF-Aktie verliert 0,3 Prozent. Der Chemieriese kündigte an, nach dem Gewinn- und Umsatzeinbruch im zweiten Quartal nun deutlich die Kosten zu reduzieren. Euro notiert mit 1,0973 Dollar.

08.17 Uhr - BASF setzt nach Gewinneinbruch den Rotstift an

Der Chemiekonzern hat im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten und kündigte an, nun kräftig auf die Kostenbremse zu drücken. BASF will ab dem laufenden Jahr jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen. Zudem sollen bis Ende 2026 auch die Fixkosten gesenkt werden, so dass sie ab dann Jahr für Jahr rund eine Milliarde Euro weniger betragen werden, heißt es aus dem Unternehmen. BASF bekommt wie die gesamte Branche die schleppende Nachfrage vor allem in China zu spüren. Eine Erholung im zweiten Halbjahr scheint auszubleiben. Die Ziele für das Gesamtjahr strich der Konzern deshalb jüngst kräftig zusammen. Nach den bereits kürzlich vorgelegten Zahlen sank der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um ein Viertel auf 17,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Sondereinflüssen ging um mehr als die Hälfte auf eine Milliarde Euro zurück. Der Konzerngewinn brach von gut zwei Milliarden Euro im Vorjahr auf 499 Millionen Euro ein.

Die BASF-Aktie notiert vorbörslich leicht im Minus. Der DAX wird 25 Punkte leichter gesehen bei 16.381 Punkten. In Tokio schloss der Nikkei-Index mit einem Minus von 0,4 Prozent auf dem Endstand von 32.759 Punkten. Der Euro notiert mit 1,0980 Dollar.

07.14 Uhr - Bank von Japan belässt Leitzins bei minus 0,1 Prozent

Allerdings wollen die japanischen Währungshüter ihre Politik des billigen Geldes künftig flexibler handhaben. Die Bank von Japan (BoJ) beschloss jetzt nach zweitägiger Sitzung, ihr umstrittenes Programm zur Steuerung der sogenannten Renditekurve zu lockern. Die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen können damit über die bisherige Obergrenze von 0,5 Prozent steigen. Die Anpassung des Programms soll dazu beitragen, die Nebeneffekte der niedrigen Kreditkosten in den Griff zu bekommen und eine drastische Abschwächung des Yen zu verhindern. Am Ziel, die langfristigen Zinssätze in der Nähe von null Prozent zu halten, hält die BoJ fest. Sie steht unter Druck, ihre Politik anzupassen, nachdem die US-Notenbank und andere große Zentralbanken die Zinssätze stark erhöht haben. Allerdings ist die Inflationsrate in Japan mit derzeit drei Prozent auch geringer als in den USA und in Europa. An der Börse in Tokio geht es nach dem Notenbank-Beschluss deutlich nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,7 Prozent.

06.28 Uhr - Intel mit besseren Zahlen als gedacht

Der US-Chipriese hat wegen der mauen Chip-Nachfrage im sechsten Quartal in Folge einen Umsatzrückgang verbucht. Mit 15 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar fiel das Minus aber nicht ganz so groß aus wie von Analysten befürchtet. Der bereinigte Gewinn halbierte sich auf 13 Cent je Aktie, Analysten hatten hier mit einem Verlust gerechnet. Für das laufende Quartal prognostizierte der Konzern einen Umsatz zwischen 12,9 und 13,9 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 20 Cent, was ebenfalls beides die Erwartungen der Marktbeobachter übertroffen hat. Die Intel-Aktie kletterte nachbörslich um acht Prozent.

Zuvor hatte es Verluste gegeben an den US-Börsen. Der Dow Jones gab 0,7 Prozent ab, der Nasdaq 0,6 Prozent. An der Börse in Tokio verbucht der Nikkei-Index jetzt sogar ein Minus von 2,2 Prozent. Der Euro steht bei 1,0962 Dollar.

Freitag, 28. Juli 2023