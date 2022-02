Neu: Automatisierte Marktberichte im Börsenticker

Dieser Marktbericht stammt aus einer Kooperation der Redaktion Wirtschaft und Soziales mit dem AI + Automation Lab im BR, das bereits für andere Bereiche automatisierte Inhalte zur Verfügung stellt, z.B. die tägliche Übersicht der Corona-Zahlen in Bayern und Deutschland und in der Sportberichterstattung. Am Abend eines jeden Börsenhandelstags in Deutschland erscheint der automatisierte Marktbericht zur Entwicklung der DAX-Unternehmen im Börsenticker. Er gibt einen Eindruck zur Tendenz des Marktgeschehens und benennt die Gesellschaften mit den jeweils größten Gewinnen und Verlusten.