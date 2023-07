Börsen-Ticker: Adidas verlängert Vertrag mit Manchester United

12.21 Uhr – Adidas verlängert Vertrag mit Manchester United

Adidas rüstet den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United bis 2035 aus und stockt den neuen Zehn-Jahres-Vertrag auf eine Milliardensumme auf. ManU hat für die zehn Jahre ab 2025 eine garantierte Mindestsumme von 1,04 Milliarden Euro ausgehandelt, wie der Premier-League-Klub mitteilte. Adidas hatte 2015 den größeren Rivalen Nike bei ManU mit einem auf 750 Millionen Pfund dotierten Vertrag abgelöst. In dem neuen Kontrakt soll auch die 2018 eingeführte Frauen-Mannschaft aus Manchester stärker herausgestellt werden.

11.12 Uhr - Inflation im Euroland leicht gesunken

Der Preisdruck in der Euro-Zone hat trotz der immer höheren Leitzinsen nur leicht nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Das hatten Experten erwartet nach 5,5 Prozent im Juni. Die Kernrate, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert bleiben, ging allerdings nicht zurück: Sie verharrte auf dem Vormonatswert von 5,5 Prozent. Die Europäische Zentralbank legt ein besonderes Augenmerk auf die Kernrate, weil sie als wichtige Messgröße für die zugrundeliegenden Inflationstrends gilt.

Die erste Schätzung von EuroStat zum Wachstum in der Eurozone im zweiten Quartal ist besser ausgefallen als von Experten erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt legte von April bis Juni um 0,3 Prozent zu im Vergleich zum ersten Vierteljahr.

Der DAX hat leicht ins Plus gedreht und gewinnt 0,3 Prozent auf 16.516 Punkte. Der Euro steht bei 1,1032 Dollar.

10.09 Uhr - Importpreise weiter auf dem Rückzug

Die Preise von nach Deutschland eingeführten Gütern sind im Juni erneut zurückgegangen. Sie fielen zum Vorjahresmonat um 11,4 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das ist der stärkste Rückgang seit September 2009. Im Mai waren die Importpreise um rund 9 Prozent gefallen. Im vergangenen Jahr waren sie dagegen zeitweise um mehr als 30 Prozent gestiegen. Ausschlaggebend war der Ukraine-Krieg, der Energie und Rohstoffe stark verteuert hatte. Den jetzigen Preisrückgang erklärt das Statistikamt vor allem mit einem Basiseffekt: Weil die Preise im Vorjahr stark gestiegen waren, fällt der Vergleich mit dem damals hohen Preisniveau nun hoch aus. Und das ist vor allem bei Energieimporten der Fall, die im Juni um fast 45 Prozent günstiger waren als vor einem Jahr. Erdgas verbilligte sich zum Vorjahresmonat um gut 50 Prozent, aber auch im Vormonatsvergleich sieht man einen Rückgang um 15,5 Prozent. Die Einfuhrpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

09.11 Uhr - DAX startet mit kleinem Minus in die Woche

Nach den Gewinnen in der vergangene Handelswoche und dem neuen Rekordstand vom Freitag nehmen die DAX-Anleger nun ein paar Gewinne mit. Der DAX ist mit einem kleinen Minus in den Tag gestartet und verliert jetzt 0,2 Prozent auf 16.443 Punkte. Die Hoffnung auf eine baldige Pause der EZB bei ihren Zinserhöhungen hatten dem DAX vergangene Woche kräftig Rückenwind gegeben. Nun warten die Anleger nach den Inflationsdaten aus den USA und Deutschland vergangene Woche heute auf die Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Euroland. Experten rechnen damit, dass die Teuerungswelle auch hier im Juli etwas weiter abgeebbt ist auf eine Inflationsrate von 5,2 Prozent, nach 5,5 Prozent im Juni. Zudem werden auch Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone erwartet. Ökonomen schätzen, dass es im zweiten Quartal ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent gegeben hat und die Talfahrt der Wirtschaft damit beendet wurde. Der Euro zeigt sich zur Stunde bei 1,1014 Dollar.

08.35 Uhr - Peking kündigt Konjunkturhilfen an - Aktien im Plus

Nachdem die aktuellen Wirtschaftsdaten aus China erneut enttäuschten, hat das Politbüro in Peking, das höchste Entscheidungsgremium der Volksrepublik, beschlossen, den Konsum im Land zu unterstützen. So sollen die Förderungen beim Kauf von Elektroautos und des Tourismus ausgeweitet werden. Das geht aus einem vom Staatsrat veröffentlichten Dokument hervor. Außerdem sollen Wohnungsmieten gesenkt werden. Die "fundamentale Rolle" des Konsums für die wirtschaftliche Entwicklung solle voll zur Geltung gebracht werden, so heißt es.

Die Aktienmärkte reagieren mit Gewinnen. Der Shanghai Composite legt 0,4 Prozent zu, der CSI300 0,5 Prozent und der HangSeng in Hongkong 1,5 Prozent. In Tokio schloss der Nikkei-Index mit einem Plus von 1,3 Prozent auf dem Endstand von 33.172 Punkten. Der Euro steht bei 1,10 12 Dollar.

06.33 Uhr - Anleger in China hoffen auf Stützung der Konjunktur

Die Produktion in China ist im Juli aufgrund der schwachen globalen Nachfrage erneut geschrumpft - den vierten Monat in Folge. Zwar stieg der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juli leicht auf 49,3 Punkte von 49 im Juni, blieb damit aber weiter unter der 50er-Marke, die Wachstum signalisiert. Auch der Dienstleistungssektor enttäuschte. Das unterstreiche die Notwendigkeit weiterer politischer Unterstützung zur Ankurbelung der Binnennachfrage, so hört man an den Börsen.

Die Hoffnung auf umfassendere Konjunkturmaßnahmen in China sorgt für Kauflaune in Asien. Der Shanghai-Composite Index steigt um 0,6 Prozent, der CSI300 der wichtigsten Aktien aus Shanghai und Shenzen legt 0,8 Prozent zu, der Hang Seng Index in Hongkong 1,5 Prozent und der Nikkei in Tokio kommt um ein Prozent voran. Der Euro steht bei 1,1010 Dollar.