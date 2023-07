Siemens investiert eine Milliarde Euro in Deutschland

Für den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei Siemens in Erlangen hatte sich Konzernchef Roland Busch eine besondere Überraschung ausgedacht: Der Weltkonzern wolle eine Milliarde Euro in Deutschland investieren – und mit einem "industriellen Metaverse" die Fertigung revolutionieren, kündigte Busch bei dem Besuch der beiden Politiker an.

Siemens investiert eine halbe Milliarde in Erlangen

Mit rund 500 Millionen Euro soll die Hälfte der Summe in einen neuen Campus für Entwicklung und High-Tech-Fertigung fließen. Er soll auf dem Gelände des Siemens-Gerätewerks in der Frauenauracher Straße in Erlangen entstehen. Dieser neue Campus solle zum "Nukleus für weltweite Technologie-Aktivitäten" von Siemens werden und den Grundstein legen für das "industrielle Metaverse", hieß es.

Dabei handle es sich um eine virtuelle Abbildung der Realität, mit deren Hilfe und unter Anwendung künstlicher Intelligenz die "neueste Generation der High-Tech-Fertigung" entstehen soll. Damit verbinde man "die reale mit der digitalen Welt", erklärte Siemens-Chef Roland Busch.

Scholz: Starkes Signal für Deutschland

Ziele seien mehr Wachstum, mehr Innovationen und mehr Resilienz. Dank des industriellen Metaverse könne Siemens künftig effizienter, flexibler und nachhaltiger produzieren, führte Busch weiter aus.

Bundeskanzler Scholz nannte die angekündigte Siemens-Investition ein "starkes Signal für den Innovations- und Produktionsstandort Deutschland". Die hochmoderne Fertigung, die in Erlangen entstehe, sei ein gutes Beispiel dafür, "wie unsere Wirtschaft in die klimaneutrale Zukunft geht – als starkes Industrieland mit guten zukunftsfähigen Arbeitsplätzen", so Scholz.

Siemens-Standort Erlangen wird erweitert

Für den Bau des neuen Campus soll der Siemens-Standort in der Frauenauracher Straße umgebaut und erweitert werden. Die neuen Bauten für Forschung, Entwicklung, Produktion und Logistik werden noch vor dem ersten Spatenstich "virtuell geplant, simuliert und anschließend in der realen Welt umgesetzt", heißt es von Siemens. Durch den Einsatz des industriellen Metaverse könne das "gesamte Fabriklayout optimiert und später in der realen Welt neu angeordnet werden". Außerdem solle der Ausbau höchste Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.

Nach Angaben des Technologie-Konzerns sind unter anderem eine innovative Energieinfrastruktur und eine grüne Energieversorgung und -speicherung in Partnerschaft mit der Stadt Erlangen geplant.