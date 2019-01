Börse: DAX startet nach Brexit-Votum leicht im Plus

Der DAX hat den neuen Handelstag mit einem Plus begonnen. Rund 10 Minuten nach seinem Start gewinnt er 0,3 Prozent auf 10.926 Punkte. Der Nikkei in Tokio war um 0,5 Prozent gesunken und an die Börsen in China zeigen sich nur wenig verändert. Das Risiko eines No-Deal ist nach der Abstimmung in London gestern zwar gestiegen, aber an den Märkten glaube die Mehrheit weiterhin an eine Lösung im Brexit-Chaos - auch wenn im Moment niemand wisse, wie diese am Ende dann aussehen werde, sagte ein Finanzmarktexperte. Bevor eine konkrete und verbindliche Regelung gefunden sei, dürfte es aber weiter sehr volatil bleiben. Zunächst warten die Anleger aber erst einmal darauf, ob Premierministerin Theresa May das Misstrauensvotum übersteht.

Konjunkturdaten im Fokus

Etwas Abwechslung vom Thema Brexit verspricht im Tagesverlauf der Konjunkturbericht der US-Notenbank. Börsianer erhoffen sich vom sogenannten Beige Book Hinweise auf eine mögliche Pause bei den Zinserhöhungen. Die aktuellen Inflationsdaten aus Deutschland haben die Anleger nicht überrascht. Der Anstieg der Verbraucherpreise lag im Vorjahr bei 1,9 Prozent. Damit hat das statistische Bundesamt vorläufige Schätzungen bestätigt. Der Euro notiert mit 1, 14 Dollar.