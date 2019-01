Börse: DAX leicht im Minus

Nach jüngsten Kursgewinnen fallen am deutschen Aktienmarkt die Kurse. Zeitweise büßte der DAX 1 Prozent ein. Nun reduziert er seine Verluste. Er notiert momentan 0,2 Prozent schwächer bei 10.866 Punkten. Wie ein Marktanalyst vom Brokerhaus AxiTrader sagte, warten die Investoren immer noch auf konkrete Details zu den Handelsgesprächen in Peking. Solange hier keine Ergebnisse verkündet würden, bestimme Zurückhaltung das Geschehen an den Börsen der Welt.

Ford streicht Stellen

Der US-Auto-Hersteller Ford will sein Europageschäft umbauen und streicht deshalb Stellen. Das Unternehmen kündigte heute eine Restrukturierung seines Geschäfts in Europa an, die mit einem Jobabbau in allen Bereichen verbunden sei. Der Konzern äußerte bislang nicht, wieviele Stellen genau wegfallen sollen. Laut Ford-Europa-Chef wird sich der Stellenabbau über alle Aktivitäten und Regionen erstrecken. Die Aktien der deutschen Auto-Firmen und Zulieferer notieren uneinheitlich. Die Papiere von Continental sind mit minus 2,6 Prozent die größten Verlierer im DAX. BMW und VW Vorzüge notieren im Minus. Daimler-Aktien hingegen gewinnen 0,4 Prozent. Und der Euro ist 1,15 36 Dollar wert.3.