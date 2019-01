Börse: Autoaktien auf der Überholspur

Volkswagen sind kurz nach Handelsstart die größten Gewinner im DAX mit einem Plus von 2,7 Prozent, Continental gewinnen 2,3 Prozent, BMW haben um 1,9 und Daimler um 2,2 Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr hatte Daimler den achten Absatzrekord in Folge erzielt. Dank guter Geschäfte in China wurden weltweit mehr als 2,3 Millionen Fahrzeuge der Marke Mercedes ausgeliefert, das ist knapp ein Prozent mehr als 2017, teilte der Autohersteller mit.

DAX startet im Plus

Insgesamt herrscht freundliche Stimmung an den deutschen Börsen. Die Hoffnung auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen den USA und China gibt Rückenwind. Dass die Handelsgespräche in Peking um einen Tag verlängert worden sind, hat den Anlegern Mut gemacht. Der DAX ist mit einem Plus gestartet und gewinnt gut 10 Minuten danach 0,7 Prozent auf 10.883 Punkte. Der Euro notiert mit 1, 14 63 Dollar.