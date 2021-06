Ab 2026 keine neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr bei Audi

Die Tage des Verbrennerautos beim Autobauer Audi sind gezählt. Nur noch bis 2026 werden neue Diesel- oder Benzinmodelle vorgestellt, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Wie Unternehmenschef Markus Duesmann demnach intern vor Betriebsräten und Topmanager erklärt hat, wird es dann auch keine neuen Hybrid-Varienten mehr geben.

Q-Modell wird letzter Verbrenner

Das letzte Verbrennerauto, das Audi vorstellen wird, werde ein Q-Modell sein, heißt es weiter. Der Stadtgeländewagen werde dann noch etwa bis 2033 vertrieben. Nachfolger für die meist verkauften Modelle A3 und A4 soll es dem Bericht zufolge nicht geben, sie sollen komplett neu konzipiert werden.

Ab Anfang der 30er Jahre nur Batteriemodelle

Audi hat vor, spätestens ab Anfang der 2030er Jahre ausschließlich Batteriemodelle zu verkaufen, auch in China. Dort plant der Konzern noch länger mit Verbrennern als in Europa. Der Autobauer hatte bereits angekündigt, keine neuen Verbrennungsmotoren mehr zu entwickeln, sondern nur bestehende Motoren zu verbessern.

Auch Daimler und BMW ehrgeizig

Auch bei den Konkurrenten Daimler und BMW wird der Umstieg auf Elektroautos vorangetrieben. Wie das "Manager Magazin" berichtet, will Daimlers Pkw-Tochter Mercedes-Benz etliche der ab 2024 vorgesehenen neuen Elektroautos ein Jahr früher auf den Markt bringen. Mehr als die Hälfte der aktuellen Modelle kämen in der nächsten Generation nur noch als E-Autos auf den Markt. Dadurch würden die Varianten mit Verbrennungsmotoren schneller auslaufen, heißt es in dem Bericht. Auch bei BMW hat man einen ehrgeizigen Plan. 2030 soll mindestens die Hälfte des weltweiten Absatzes mit vollelektrischen Autos eingefahren werden.