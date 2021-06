"Verschwundene Erstimpfungen": Datenbereinigung beim RKI

RKI bekommt Impfzahlen auf anderem Weg

Das Robert Koch-Institut teilt auf BR-Anfrage mit, dass es die Impfzahlen aus Bayern seit gestern über einen anderen Weg beziehe. Zuvor per E-Mail, jetzt über eine Web-Anwendung. Und in dieser Web-Anwendung waren die Zahlen der in Bayern Geimpften demnach geringer. Doch wieso?

Im Laufe des Tages hatte sich Bayerns Gesundheitsministerium genauer erkundigt. Und bestätigt: Es liegt tatsächlich am System, das die Daten übermittelt. Zuvor wurden alle Geimpften anonymisiert übermittelt, jetzt mit Pseudonym. Dazu erklärt ein Ministeriumssprecher: "Durch diese Umstellung von anonymen Datensätzen auf pseudonymisierte Datensätze können fehlerhafte Mehrfachmeldungen derselben Impfung korrigiert werden. Solche Mehrfachmeldungen sind beispielsweise dadurch entstanden, dass das Impfzentrum einen fehlerhaften Datensatz absendet, dies bemerkt und den korrigierten Datensatz nochmal absendet."

Auch andere Bundesländer betroffen

Ein Vorgang, den es wohl in allen Bundesländern gibt oder schon gegeben hat, wenn die Datenübermittlung umgestellt wird, wie Bayerns Gesundheitsminister dann am Nachmittag auf BR-Nachfrage erklärt: "Wir haben jetzt eine neue Datenlage, mit der wir umgehen. Ich denke, das war jetzt tatsächlich einmalig, eine Bereinigung, die auch richtig ist, weil wir jetzt eine neue Datengrundlage haben und wir haben zehn Millionen Impfungen schon fast und diese 85.000 muss man auch in Relation zu denen setzen, was auch an Impfungen schon da ist."