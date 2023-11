Zuschauerverletzungen überschatten FC-Augsburg-Remis

Die Anfangsphase gehörte den Gästen aus Hoffenheim, die ein ums andere Mal gefährlich vor dem FCA-Tor auftauchten. Augsburg schüttelte sich aber nur kurz und fand schnell in den positiven Rhythmus der vergangenen Wochen. Uduokhai köpfte zunächst noch weit vorbei (7.), Vargas setzte aus fünf Metern den Ball knapp neben das Tor (12.) - aber der FCA war drin im Spiel.

Doch eine Unachtsamkeit in der Defensive wurde direkt böse bestraft. In einer Hoffenheimer Druckphase bekamen die Hausherren den Ball nicht geklärt, eine Flanke fand Wout Weghorst am langen Pfosten und der Niederländer köpfte unbedrängt zur Führung für Hoffenheim ein (23.).

VAR verhindert möglichen Augsburger Elfmeter

Der nächste Aufreger nur zwei Minuten später. Hoffenheims Akpoguma wehrte eine Augsburger Flanke vermeintlich mit dem Arm ab, Schiedsrichter Felix Brych entschied auf Strafstoß. Der Videoschiedsrichter (VAR) kassierte die Entscheidung richtigerweise aber ein. In der Folge verflachte die Partie bis zur Pause etwas, die knappe Gästeführung war durchaus verdient.