FC Augsburg: Friis neuer Co-Trainer von Thorup

Seit drei Spielen sitzt Jess Thorup auf der Bank des FC Augsburg. In diesen drei Spielen ist die Hoffnung in den FCA zurückgekehrt. Zwei Siege, sieben Punkte, ein gewaltiger Satz in der Tabelle: Der positive Einfluss des Dänen ist nicht zu übersehen. Nun bekommt er Unterstützung: Der Verein verpflichtet seinen Wunschkandidaten für die Co-Trainer-Position. Jacob Friis wird der neue Assistent von Thorup.

Die Verpflichtung des 46-Jährigen ist ziemlich ungewöhnlich. Denn Friis stand eigentlich beim dänischen Erstligisten Viborg FF unter Vertrag. Und zwar als Cheftrainer. Dort hatte er in der vergangenen Saison den Underdog zu einem Meisterschaftsanwärter geformt. In der aktuellen Saison läuft es weniger gut. Dennoch ist dem FCA die Verpflichtung eines erfahrenen Trainers gelungen, der auch schon bei Aarlborg BK unter Vertrag stand.

FCA-Co-Trainer Friis: Bundesliga "große Chance und Herausforderung"

"Viele werden sich fragen, warum ich einen Cheftrainerposten für eine Co-Trainerstelle aufgebe", wird Friis in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Darin erklärt er: "Mich hat der Weg des FCA, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann, überzeugt. Außerdem stellt die Perspektive, in der Bundesliga arbeiten zu können, eine große Chance und Herausforderung für mich dar."

Thorup und Friis haben zwar noch nie zusammengearbeitet, sie eint aber eine ähnliche Vision vom Fußball. "Wir haben versucht, die beste Lösung für den FCA und die Mannschaft zu finden. Das ist uns mit Jacob Friis gelungen. Ich bin überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten sehr gut in unser Team passt und uns entscheidende Impulse geben wird", sagt Thorup.

Schicksalsschlag in der Familie änderte seine Arbeitsweise

Friis hat in seiner Karriere mehrfach gezeigt, dass er erfolgreichen und schönen Fußball spielen lassen kann. Für ihn ist das Engagement der erste Schritt in eine europäische Topliga. Auch wenn er dadurch zunächst weiter von seiner Familie entfernt sein wird. Friis hatte einst für sie seinen Cheftrainer-Posten bei Aalborg abgegeben. Seine Tochter war an Leukämie erkrankt und er wollte sich mehr um sie kümmern und sie auf dem Weg der Genesung begleiten.

Mittlerweile geht es der Tochter gut, weshalb Friis das Engagement bei Viborg annahm. Nun wagt er den nächsten Schritt in seiner Karriere. Auch wenn er dafür erst einmal in die zweite Reihe zurücktritt. Friis erklärte immer wieder, dass ihn der Schicksalsschlag in seiner Familie sehr geprägt hat. Auch, wie er seine Aufgabe als Fußballtrainer sieht. Dort achtet er besonders auf die Harmonie: "Um eine erfolgreiche Mannschaft aufzubauen, sollte man nicht nur auf die sportlichen Komponenten achten. Es ist zwingend notwendig, dass eine gute Atmosphäre in der Kabine herrscht, die Spieler müssen motiviert sein und ein gemeinsames Ziel haben", sagte er einmal gegenüber transfermarkt.de. Sollte es weiterhin so gut laufen wie zuletzt, wird das keine allzu schwere Aufgabe werden.