FC Augsburg jubelt, leidet - und siegt am Ende doch

Nach seinem Debüt-Sieg als Augsburg-Coach stand für Jess Thorup die Heimspiel-Premiere an - und er dachte, was sich in diesem Moment die Trainer so denken: lieber nicht wechseln. Gegen Wolfsburg wollte er mit der gleichen Elf seinen zweiten Sieg feiern.

Der Plan schien zunächst aufzugehen, nach 17 Minuten zappelte der Ball im gegnerischen Tor. Nach einer Flanke von Jeffrey Gouweleeuw schob Philip Tietz den Ball über die Linie. Sein zweiter Saisontreffer, nach dem 1:2 vergangene Woche gegen Heidenheim.

Dorsch bereitet Ausgleich der Augsburger vor

In der 35. Minute war dann wieder ein Augsburg-Spieler am Treffer beteiligt, doch dieses Mal eher unglücklich: Kevin Paredes dribbelte in den Strafraum, wo mehrere FCA-Spieler versuchten, ihm den Ball abzunehmen. So auch Niklas Dorsch, der in den Ball grätschte und damit Jonas Wind bediente. Der Däne wiederum traf zum 1:1-Ausgleich ins rechte Eck.

Kurz vor der Pause war es erneut Dorsch, der seiner Mannschaft das Leben schwer machte. Im Strafraum traf der Augsburger Mattias Svanberg am Fuß und Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte auf den Punkt. Der VAR schaltete sich ein, doch es blieb dabei: Elfmeter für Wolfsburg. Lovro Majer verwandelte sicher zur 2:1-Führung für den VfL. Das war gleichzeitig der Halbzeitstand.

Tietz trifft erneut - doch sein Jubel verstummt schnell

In Hälfte zwei verteidigte Wolfsburg die Führung konsequent. Die Augsburger blieben aber dran und spielten einzelne Chancen heraus, Tietz zog aus elf Metern ab übers Tor (64.), dann versuchte es der schwäbische Toptorjäger Ermedin Demirović per Kopf (69.) - knapp drüber.

In der 71. Minute schaffte es der Ball dann tatsächlich ins Tor der Wolfsburger, aber der Treffer von Tietz zählte nicht. Ruben Vargas stand zuvor im Abseits und verdeckte somit die Sicht von VfL-Keeper Pavao Pervan.

Arne Engels wird zum Matchwinner

Augsburgs Offensiv-Bemühungen sollten aber doch noch belohnt werden. Diesmal halfen die Gäste mit: Sebastiaan Bornauw lenkte eine Flanke von Arne Engels ins eigene Tor. Kaum zwei Minuten später drehte der in der Schlussphase umtriebige Engels das Spiel dann komplett zu Gunsten der Fuggerstädter. Der 20-Jährige köpfte den 3:2-Endstand.