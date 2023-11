Chancenwucher in Köln: FC Augsburg entführt einen Punkt

Für den dritten Sieg unter dem neuen Trainer Jeff Thorup hat es nicht gereicht. Der FC Augsburg bleibt in der Fußball-Bundesliga aber in der Erfolgsspur. 1:1 (1:1) beim Tabellenvorletzten 1. FC Köln klingt zwar nicht unbedingt nach einer Glanzvorstellung. Aber der Auswärtspunkt war wichtig, um den Abstand zur Abstiegszone nicht wieder kleiner werden zu lassen.

Die Kölner Führung durch Linton Maina (16.) egalisierte Stürmer Phillip Tietz nur neun Minuten später (23.). Danach trafen die Schwaben dreimal ans Aluminium, hatten aber auch selber Glück gegen offensivstarke Kölner.

Frühe Tore - Gumny als starker Vorbereiter

Angetrieben von den eigenen Fans und der Lust auf ein schnelles Ende der Krise legten die Kölner zunächst schwungvoll los und erzielten bereits in der 16. Minute das schnelle 1:0 durch Maina. Danach wachte auch der FCA so langsam auf und antwortete nur neun Minuten später mit dem 1:1-Ausgleich durch Tietz. Robert Gumny hatte sich auf der rechten Seite gegen drei Gegenspieler durchgesetzt und den Treffer mustergültig vorbereitet.

Die Fuggerstädter übernahmen daraufhin auch die Spielkontrolle und schnupperten gleich mehrfach an der Führung. Doch Dorsch traf bei einem Freistoß nur die Latte (41.) Zuvor hatte bereits Ermedin Demirovic nur den Pfosten getroffen.

Köln mit mehr, FCA mit den besseren Torchancen

Nach dem Wechsel erhöhten die Kölner Tempo und Druck. Zweimal war nun der FCA bei Chancen von Mark Uth (53.) und Julian Chabot (54.) im Glück. Auch Luca Waldschmidt hätte auf 2:1 für den "Eff-Zeh" stellen können. In der 69. Minute lief erneut Maina alleine auf FCA-Keeper Finn Dahmen zu. Erst Jeffrey Gouweleeuw spitzelte ihm den Ball in allerletzter Sekunde vom Stiefel.

Hatten die Kölner in dieser Phase mehr Torchancen, so hatten die Augsburg die besseren: Eine Doppelchance von Maximilian Bauer und Gouweleeuw (72.) brachte aber ebenso wenig die Führung wie Ruben Vargas' Schuss an den Pfosten (77.) und eine weitere Großchance des eingewechselten Arne Engels (86.). So blieb es beim 1:1. Trainer Jess Thorup bleibt damit als Augsburg-Trainer immerhin weiter ungeschlagen.