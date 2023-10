WRC in Passau: Rovanperä zum zweiten Mal Rallye-Weltmeister

💡 Hier wurde überall gefahren

Nach dem Trainingslauf am vergangenen Mittwoch fiel am Donnerstag der offizielle Startschuss auf dem Hradschin im tschechischen Prag. Am Freitag standen sechs Wertungsprüfungen im tschechischen Böhmerwald an. Am Samstag und Sonntag verlagerte sich das Geschehen auf die Strecken in Bayern und Oberösterreich. In Bayern fanden Wertungsprüfungen am Samstag in Neureichenau (Landkreis Freyung-Grafenau) und am Sonntag im Raum Breitenberg (Landkreis Passau) statt. Am Sonntag findet die Rallye ihren Abschluss mit der Zieleinfahrt und Siegerehrung am Rathausplatz in Passau. Bei der Zieleinfahrt steht schon fest, wer insgesamt die beste Zeit gefahren ist und damit vorne liegt. Die Autos fahren dann in der Reihenfolge ihres Platzes langsam ein. Die Pokale übergeben Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD).