Tigers zu Hause eine Macht: 2:1-Sieg gegen Adler Mannheim

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bleiben die Straubing Tigers zu Hause weiter eine Macht. Am Mittwochabend haben die Niederbayern die Adler Mannheim mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) besiegt. Es war der siebte Heimsieg in Folge gegen die Adler. Damit bleiben die Straubing Tigers zunächst Tabellensiebter, verkürzten aber weiter den Abstand zu Rang sechs - einem direkten Playoff-Platz.

Spannende Schlussphase

Die Straubinger Tore erzielten Brandon Manning - sein erster Treffer in der DEL- und David Elsner. Nach den ersten beiden Dritteln lagen die Tigers im Spiel gegen die Adler sogar schon mit 2:0 in Führung, mussten aber dann nach dem Anschlusstreffer der Mannheimer in der 52. Minute eine spannende Schlussphase überstehen.

Am Freitag geht es zum Tabellenführer nach Berlin

Kurzfristig musste Trainer Tom Pokel auf den Einsatz von Verteidiger Marcel Brandt verzichten. Der Niederbayer ist nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne. Laut seinem Club geht es ihm aber gut. Brandt habe seit dem Spiel der Tigers am vergangenen Sonntag in Bietigheim keinen weiteren Kontakt mehr zu seinen Mitspielern gehabt, so die Tigers weiter.

Nach nun drei Erfolgen in Serie spielen die Tigers bereits am Freitag erneut. Dann treten die Niederbayern ab 19.30 Uhr beim Deutschen Meister und Tabellenführer Eisbären Berlin an.