Drei Spiele in fünf Tagen für die Straubing Tigers

Nach den beiden Siegen am vergangene Wochenende und dem Sprung auf den siebten Tabellenplatz wollen die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter punkten. In den kommenden fünf Tagen stehen für die Niederbayern drei Spiele auf dem Programm.

Auftakt gegen Mannheim

Am heutigen Mittwoch erwarten die Tigers im heimischen Stadion am Pulverturm um 18.30 Uhr die Adler Mannheim. Der aktuell Tabellenzweite aus Baden-Württemberg hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen.

Straubings Mike Connolly gibt sich optimistisch: In einem Videoclip auf der Internetseite der Tigers sagt der Angreifer, Mannheim sei zwar eines der Top-Teams der Liga und physisch stark. Wenn die Tigers aber die direkten Duelle gewinnen können, könne man die Adler besiegen. Im Kader der Tigers ist derzeit Marcel Brand angeschlagen, Verteidiger Benedikt Schopper kann nicht spielen.

Am Freitag empfängt der Deutsche Meister die Tigers

Am Freitag (19.30 Uhr) spielen die Tigers dann beim aktuellen Deutschen Meister Eisbären Berlin. Die Berliner führen aktuell die DEL-Tabelle wieder an, haben aber zuletzt dreimal nacheinander verloren. Und zum Abschluss der "Dreier-Serie2 erwarten die Straubing Tigers dann am kommenden Sonntag (14 Uhr) die Schwenningen Wild Wings am Pulverturm.