Corona-Ticker Niederbayern: Kreis Regen baut Impfangebot aus

6.02 Uhr: Proteste gegen Corona-Maßnahmen - ein Verletzter

Gestern Abend ist in Straubing ein Mensch während einer Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Offenbar war er Teil einer "körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Menschen", zu der es am Rande der angemeldeten Versammlung gekommen war. Der genaue Tathergang müsse noch ermittelt werden, heißt es. 600 Personen waren angemeldet - bis zu 750 nahmen teil, so die Polizei.

In Vilshofen an der Donau im Landkreis Passau trafen sich etwa 390 Menschen zu einer angemeldeten Demonstration, die den Polizeiangaben zufolge friedlich verlief.

Auch Deggendorf, Landshut, Regen sowie in anderen Orten in Niederbayern gab es am Abend Demonstrationen - diese waren jedoch nicht angemeldet. In Deggendorf hatten sich 300 Teilnehmende laut Polizei am Oberen Stadtplatz zu einer Art Zug formiert, was von der Polizei "konsequent unterbunden" wurde. Die Polizei und das Landratsamt Deggendorf weisen erneut darauf hin, dass Versammlungen 48 Stunden vor Beginn anzuzeigen sind und vorläufig nur stationär stattfinden dürfen.

In Landshut demonstrierten bis zu 1.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Wie die Polizei Landshut mitteilt, wurden rund ein Dutzend Teilnehmende wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und das Infektionsschutzgesetz angezeigt: Sie trugen keine Masken und hielten die Abstände nicht ein, so die Polizei.

In Regen trafen sich circa 400 Teilnehmer am Regener Stadtplatz zu einer nicht angemeldeten Versammlung mit anschließendem Zug durch die Stadt. Laut Polizei führten die Teilnehmer Kerzenlichter mit.