Siege und Autogramme - Der neue FC Augsburg begeistert die Fans

Zwei Spiele - zwei Siege für den FC Augsburg und das an nur einem Tag. Am Vormittag gewann die vermeintliche B-Elf gegen den Drittligisten Jahn Regensburg mit 3:2, am Nachmittag besiegte die mögliche neue Startformation von Trainer Enrico Maaßen den niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam mit 3:1. Beide Spiele gewonnen, aber das war für die Fans nicht das Wichtigste. Sie standen im Anschluss geduldig an für die Autogramme ihrer alten und neuen Lieblinge.

Offensive weckt Hoffnungen bei den FCA-Fans

Peter und Peter - Vater und Sohn aus Lechhausen - stehen ganz am Ende der Schlange, die sich über die komplette Gegengerade zieht. Sie wissen genau, was sie erwartet: "Eineinhalb Stunden - ich hab Zeit. Letztes Jahr war die Schlange noch viel länger". Vielleicht hatte der starke Auftritt zuvor gegen Ajax Amsterdam die Fans auch milde gestimmt. Der FCA profitierte dabei zunächst von einem dicken Patzer des Amsterdamer Keepers Gerónimo Rulli, der den Ball ins eigene Tor lenkte. Später zeigte die modernisierte FCA-Offensive, was sie kann. Neuzugang Sven Michel traf mit einem satten Schuss, verwandelte anschließend einen Foul-Elfmeter.

Warnung vor zu viel Euphorie

Dauerkartenbesitzer Roland aus Friedrichshafen warnt allerdings vor zu viel Euphorie: "In der vergangenen Saison hat das Team in der Vorbereitung auch gut gespielt, in der Saison dann nicht so." Dann erst könne man sehen, ob die Einkäufe auch Wirkung zeigten. Von den insgesamt sechs Neuzugängen standen gegen Ajax fünf in der Startelf, nur der Japaner Okugawa ist nach seinem Schlüsselbeinbruch noch nicht ganz fit.

Dahmen überzeugt selbst Gikiewicz-Fans

Überzeugt hat die Fans vor allem der Ersatz im Tor, Finn Dahmen. Selbst Peter aus Lechhausen, der auf seinem Fan-Trikot die Originalunterschrift von Vorgänger Rafal Gikiewicz trägt, traut dem 25 Jahre alten Dahmen zu, die Lücke zu füllen: "Wir haben mit dem Giki so viel Glück gehabt, dass der uns einige Male die Klasse gehalten hat. Und mit dem Neuen: Das ist wie ein Sechser im Lotto."

Nur der Trainer hat sich noch nicht auf eine Nummer eins festgelegt. "Finn Dahmen macht das gut, aber Tomas Koubek auch", sagte Maaßen und ließ sich nicht in die Karten blicken.