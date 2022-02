Olympia 2022 - Hier wird es am Donnerstag spannend

Aus deutscher Sicht sind am sechsten Wettkampftag die Augen vor allem auf die Teamstaffel der Rodler gerichtet. Nach Johannes Ludwig und Natalie Geisenberger sowie dem Doppelsitzer könnte der Teamwettbewerb das deutsche Rodel-Glück perfekt machen und den Vierfach-Triumph von Sotschi wiederholen. Gute Medaillen-Aussichten bestehen auch bei den Snowboardcrossern. Der Niederbayer Martin Nörl gehört zu den Topfavoriten. Außerdem: Erstes Eishockeyspiel der deutschen Nationalmannschaft - und gleich ein Kracher: Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang bekommt es mit Kanada zu tun.

Diese Medaillen werden vergeben

Eiskunstlauf: Kür Männer

Unter Abwesenheit deutscher Starter beginnt die erste Medaillen-Entscheidung am Donnerstag um 2.30 Uhr mit der Kür der Männer im Eiskunstlauf. Favorisiert sind Nathan Chen (USA) sowie die beiden Japaner Yuma Kagiyama und Shoma Uno.

Snowboard: Halfpipe Frauen

Ebenfalls um 2.30 Uhr startet das Finale der Snowboard-Frauen in der Halfpipe. Die besten Medaillen-Chancen haben Chloe Kim (USA) und Sena Tomita (Japan). Leilani Ettel (Pullach im Isartal) startet für Deutschland.

Ski alpin: Kombination Männer

Um 3.30 Uhr wird auf die Piste gewechselt, die Alpine Kombination der Männer steht an - zunächst die Abfahrt. Um 7.15 Uhr bringt dann der Slalom die Entscheidung. Topfavoriten sind die Allrounder Marco Odermatt (SUI) und Alexis Pinturault (FRA). Für den DSV geht Simon Jocher an den Start, der Garmischer hat allerdings nur Außenseiter-Chancen.

Snowboardcross Männer

Zurück auf das Brett um 7.00 Uhr: Die Männer fahren im Snowboardcross um Medaillen. Mitten drin: Martin Nörl aus dem niederbayerischen Adlkofen. Seine härtesten Konkurrenten: Alessandro Hämmerle (AUT) und Eliot Grondin (CAN).

Langlauf: 10 Kilometer klassisch Frauen

Weiter geht's um 8.00 Uhr mit dem Langlauf der Frauen. Auf dem Programm: 10 km in der klassischen Technik. Therese Johaug (NOR) könnte dabei ihre zweite Gold-Medaille in Peking gewinnen. Ihr hart auf den Fersen: Jessica Diggins (USA) und Frida Karlsson (SWE). Die DSV-Starterinnen Katharina Hennig (Oberwiesenthal), Katherine Sauerbrey (Hallenberg), Antonia Fräbel (Asbach) und Laura Gimmler (Oberstdorf) haben Außerseiter-Chancen.

Freestyle: Mixed Team Aerials

Danach folgt eine Pause bei den Entscheidungen. Um 12 Uhr kämpfen die Freestyler um Medaillen. Bei den Mixed Team Aerials sind China und das Russische Olympische Komitee favorisiert. Deutsche sind nicht am Start.

Eisschnelllauf: 5.000 Meter Frauen

Um 13 Uhr dann ein Eisschnelllauf-Klassiker, die 5.000 Meter der Damen. Mit Irene Schouten ist nicht nur eine Niederländerin Gold-Anwärterin, auch Isabelle Weidemann (CAN), Ragne Wiklund (NOR) und Martina Sáblíková (CZE) melden ihre Ansprüche an.

Eishockey-Vorrunde Männer: Kanada - Deutschland

Hier geht es zwar nicht um Medaillen, aber um 14.10 Uhr greifen erstmals die deutschen Eishockey-Cracks ins Geschehen ein, immerhin die Silbermedaillengewinner von Pyeongchang. Sie haben es im ersten Vorrundenspiel gleich mit einem der Gold-Favoriten zu tun: mit Kanada.

Rodeln: Teamstaffel

Der Höhepunkt aus deutscher Sicht folgt um 14.30 Uhr mit der Teamstaffel im Rodeln. Gewinnt sie die deutsche Mannschaft (Johannes Ludwig, Natalie Geisenberger, Tobias Wendl / Tobias Arlt), wäre es die vierte Goldmedaille in Peking. Mehr geht nicht. Zugleich könnten Natalie Geisenberger und die Doppelsitzer Wendl/Arlt jeweils die sechste Goldmedaille holen, das wäre deutscher olympischer Winterrekord. Neben Deutschland muss man aber auch die österreichische und italienische Staffel auf der Rechnung haben.