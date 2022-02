Die erfolgreichsten deutschen Winterolympioniken

Gold bei Olympia - mittlerweile fast schon Routine für Natalie Geisenberger. Als erste Rodlerin holte sie das Olympische Triple. Die Goldmedaille in Peking ist die fünfte ihrer Karriere.

Damit rückt sie auf Rang fünf der erfolgreichsten Winter-Olympioniken Deutschlands auf. Nur eine ist jetzt noch vor ihr: Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, die aktuell ihre achten Olympischen Spiele bestreitet. Die 49-Jährige hat allerdings zusätzlich zweimal Silber und zweimal Bronze gewonnen.

Wird Geisenberger neue Rekordhalterin?

Geisenberger könnte aber auch Pechstein in Peking noch überholen: Gold in der Teamstaffel würde ihre sechste Goldene bedeuten. Das schaffte bislang noch niemand. Die Chancen stehen gut: Deutschland geht als absoluter Topfavorit in den Wettkampf am Donnerstag.