Wendl/Arlt - Erfolgreiches Rodel-Duo seit einer halben Ewigkeit

In den Rennrodel-Annalen werden Tobias Wendl und Tobias Arlt immer eine herausragende Rolle spielen. Allein von 2013 und 2018 ging Gold bei Großveranstaltungen praktisch nur über dieses Duo. Viermal Olympia-Gold (zweimal 2014 in Sotschi sowie zweimal 2018 in Pyeongchang) und acht WM-Titel - sechs Jahre lang waren sie fast unschlagbar. Ihre erste Medaille hatten Wendl (RC Berchtesgaden) und Arlt (WSV Königssee) 2008 geholt: Silber bei der WM in Oberhof.

Zuletzt nicht mehr top

Erst wieder ab den Weltmeisterschaften von 2017 durften auch mal andere Doppelsitzer ganz oben auf dem Treppchen stehen. In den letzten vier Jahren reichte es für die jeweils 34-jährigen Wendl/Arlt nur noch einmal zum WM-Titel: 2021 im Doppelsitzer-Sprint in Königssee, ansonsten mussten sie sich mit Silber und Bronze begnügen. Auch in der aktuellen Saison gewannen sie nur ein Weltcup-Rennen.

Konkurrenz aus Thüringen, Lettland und Österreich

Die Rolle der Platzhirschen haben nun die langjährigen Konkurrenten Toni Eggert und Sascha Benecken übernommen, die mit fünf Weltcupsiegen mit Abstand am erfolgreichsten in diesem Winter waren. Neben Eggert/Benecken gelang es in dieser Saison noch Andris Šics / Juris Šics aus Lettland und den Österreichern Thomas Steu / Lorenz Koller, Akzente zu setzen. Diese drei Doppelsitzer dürften die besten Chancen auf Gold haben.

Teamstaffel: Vorteil Eggert/Benecken?

Vermutlich werden es auch Eggert/Benecken sein, die die Nominierung für die Teamstaffel erhalten. Übrigens haben beide deutschen Duos fast gleich viele Weltcupsiege im Doppelsitzer: 45 für Wendl/Arlt, 46 für Eggert/Benecken.